Verbandsliga-Aufsteiger TSV Bad Saulgau hat am Samstag gegen den unangefochtenen, verlustpunktfreien Tabellenführer Weinstadt nach gutem Beginn am Ende doch deutlich mit 32:21 (10:14) verloren.

Schon die Vorgeschichte des Spiels war etwas chaotisch: Nach langer Busfahrt über schneebedeckte Straßen kam der Bus des TSV Bad Saulgau gerade noch rechtzeitig im Remstal an.

Kuttler foult und sieht Rot

Recht mutig begann die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Potzinger gegen den Favoriten. Und so war die Partie in den ersten 13 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der Underdog zunächst leichte Vorteile hatte und zunächst meist mit einem Treffer in Front lag. Wendepunkt des Spiels war die Disqualifikation des bis zu diesem Zeitpunkt mit vier Treffern erfolgreichsten Bad Saulgauer Werfers Marc Kuttler wegen eines Fouls (18.).

Gastgeber führen mit vier Toren

Es folgten zahlreiche Zwei-Minuten-Strafen - vor allem gegen Bad Saulgau. Das ließ kaum vernünftige Spielzüge zu. Teilweise in doppelter und dreifacher Unterzahl versuchte der TSV diesen Nachteil und den schmerzlichen Ausfall von Kuttler mit mehr kämpferischem Einsatz zu kompensieren. Das gelang phasenweise. Doch insgesamt verbüßten Spieler des TSV Bad Saulgau zehn Zeitstrafen, die SG nur die Hälfte. Die Hausherren nutzten dies zu einer Vier-Tore-Führung bis zur Pausensirene.

Manche Entscheidung ist unverständlich

Im zweiten Abschnitt konnte der TSV Bad Saulgau nur noch eine Viertelstunde einigermaßen mithalten. Dann wuchs drehten die Einheimischen um Spielmacher Tom Kuhnle und ihren in diesem Spiel besten Torschützen David Bosch auf. Der TSV litt erneut unter den verhängten Zwei-Minuten-Strafen. Jonas Dück wurde auf Grund seiner dritten Zeitstrafe sogar disqualifiziert und auch Jochen Schäfer und Dean Martin mussten gegen Ende ebenso für zwei Minuten vom Feld. Die SG setzte sich immer weiter ab, der TSV hatte keine Chance mehr und verlor gemessen an den Spielanteilen zu hoch mit 21:32. Sogar die Hausherren kritisierten manche Entscheidung der beiden Unparteiischen als etwas zu überzogen.

Potzinger hakt das Match ab

Thomas Potzinger blieb nichts anderes übrig, als das Match angesichts des chaotischen Spielverlaufs schnell abzuhaken. „Wir sind nicht schlecht gestartet, haben das Tempospiel von Weinstadt ganz gut unterbunden und gut verteidigt. Die Disqualifikation gegen Marc Kuttler war ärgerlich, aber aus meiner Sicht durchaus berechtigt. Er ist in den gegnerischen Angreifer reingelaufen“, wertete Potzinger die Aktion des Rückraumscharfschützen, die zum Platzverweis führte.

Auch Dück muss vorzeitig runter

„In der Folge waren wir eine Weile nur zu dritt. Das Unterzahlspiel kostete viel Kraft. Meiner Ansicht nach haben die Schiedsrichter gegen uns zu viele Zeitstrafen verhängt. Wir konnten einfach kaum unser Spiel spielen“, ärgerte sich Thomas Potzinger. „Wir hatten ohne Marc Kuttler und Jonas Dück sowie dem verletzten Marco Weisser kaum Optionen im Rückraum, sind aber trotzdem immer wieder etwas rangekommen und hatten gegen Ende keine Kraft mehr. Auch weil uns durch die vielen Unterzahlzeiten die Luft ausging und wir risikoreicher spielen mussten. Leider waren kaum Zuschauer in der Halle, sodass auch die Stimmung bescheiden war“, sagte Potzinger.

Letztes Spiel 2023

Angesichts der klaren Niederlage blickte er bereits nach vorne: „Das Match in zwei Wochen gegen den direkten Konkurrenten Esslingen ist wichtiger für uns. Wir hoffen, dann punkten zu können und unserem Ziel, am Ende 20 Punkte zu erreichen, näher zu kommen“, sagte der Chefcoach vor dem letzten Spiel in der Vorrunde - gleichzeitig die letzte Partie im Kalenderjahr am 16. Dezember.

Mit nunmehr 9:11 Punkten belegt der TSV nach zehn Spieltagen den siebten Tabellenplatz. Der TSV Bad Saulgau hat nun ein weiteres spielfreies Wochenende, ehe dann einen Samstag später das Spiel gegen Esslingen/Teck ansteht. Spielbeginn dort ist um 20.30 Uhr. Dann fährt auch wieder ein Fanbusses. Abfahrt ist um 17 Uhr auf dem Festplatz in Bad Saulgau.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück (5), Schäfer (2/davon 1 Siebenmeter), Kuttler (4), Balan (1), Fritz, Kilian (2), Martin (2), Kohler (3/1), Gönner (1), Schnell (1).