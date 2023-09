Mehr als 60 Leserinnen und Leser haben beim zweiten Gastrorätsel der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau genau hingeschaut. Fast alle erkannten aufgrund der Detailaufnahme das gesuchte Hotel Schwarzer Adler. Das Losglück fiel auf Maria Blersch aus Herbertingen, die als Preis einen 25–Euro–Gutschein einlösen darf.

Kein Ruhetag

Roman Gebhart, Pächter des Hotels Schwarzer Adler, lässt seiner Frau Lydia für das Interview mit der SZ den Vorzug. Denn er muss als Chefkoch in der Küche stehen. Aktuell verbringt er mehr Zeit denn je in der Küche, nachdem erst kürzlich ein Koch aufgehört hat, weshalb Gebhart auf der Suche nach Personal ist. Doch Roman Gebhart lässt sich deshalb die Laune nicht verderben, „obwohl wir keinen Ruhetag haben“, sagt Lydia Gebhart.

Hoffentlich die letzte Station

Vor etwas mehr als einem Jahr übernahm Roman Gebhart das Hotel mit Restaurant als neuer Pächter. Er wurde Nachfolger von Johannes Buhles und seiner Ehefrau Susanne Zimmerer–Buhles, die aus familiären Gründen den Betrieb Ende März 2022 eingestellt hatten. Gebhart, der unter anderem als Privatkoch im Schloss Altshausen angestellt war, renovierte die Gaststätte nach seinen Vorstellungen.

Lydia Gebhart, Frau des Pächters Roman Gebhart, steht vor der Fachwerkmauer, die als Hinweis für das Gastrorätsel fotografiert wurde. (Foto: Dirk Thannheimer )

Als an der Wand neben dem Eingang die Tapeten heruntergerissen wurde und der Putz wegkam, war Fachwerk mit alten Ziegeln zu sehen. „Für uns war klar, es so zu lassen“, sagt Lydia Gebhart über das abfotografierte Detail. Das Fachwerk würde den Charakter und das Alter des Gebäudes widerspiegeln, so die 49–Jährige, die ihren Mann schon bei mehreren beruflichen Stationen begleitet hat. „Das ist hoffentlich unsere letzte Station.“

Rund 30 Mitarbeiter

Nach einem Jahr Gastronomie– und Hotelbetrieb in der Bad Saulgauer Innenstadt blickt Lydia Gebhart, die außerdem in Teilzeit beim Haus Nazareth in Sigmaringen beschäftigt ist, optimistisch in die Zukunft. „Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, obwohl es harte Arbeit ist“, sagt Lydia Gebhart.

Wir wollen sowohl das Hotel als auch das Restaurant nach und nach modernisieren. Es gibt immer etwas zu tun. Lydia Gebhart

Das Ehepaar beschäftigt mittlerweile rund 30 Mitarbeiter — darunter viele Mini–Jobber. Das Restaurant sei gut besucht, das Hotel mit seinen 14 Zimmern gut ausgelastet. „Wir haben Radtouristen, Hotelgäste aus der Schweiz und aus Österreich, Dienstreisende und Monteure“, ergänzt Gebhart, die im Hotel Schwarzer Adler „Mädchen für alles ist“. „Ich helfe überall aus, wo ich gebraucht werde.“

Zimmer werden modernisiert

Sie kümmert sich daher auch um die Ausstattung der Hotelzimmer, die alle neue an der Wand hängende, größere Fernseher bekommen. „Wir wollen sowohl das Hotel als auch das Restaurant nach und nach modernisieren. Es gibt immer etwas zu tun.“

Das Hotel Schwarzer Adler bietet seine Räumlichkeiten auch für Familienfeiern und Dienstbesprechungen an, das Küchenteam serviert seinen Gästen eine gut–bürgerliche Küche. Die ersten Buchungen für Weihnachtsfeiern sind bereits erfolgt, sodass Roman Gebhart seine Küche auch die nächste Zeit wenig verlassen wird.

Weiterhin schwierige Lage

Sorge bereitet den Gastronomen die von der Politik geführte Diskussion um die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen zum 1. Januar 2024 von sieben auf 19 Prozent. Die Mehrwertsteuer war während der Corona–Pandemie übergangsweise von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Angesichts der Energiekrise wurde die Regelung bis Ende 2023 verlängert.

Doch angesichts der weiterhin schwierigen Lage für das Gastgewerbe hat der Branchenverband Dehoga seine Forderungen nach einer dauerhaften niedrigen Mehrwertsteuer bekräftigt. „Wir beschäftigen uns auch mit diesem Thema. Die höhere Abgabe hätte zur Folge, dass wir mehr Geld für das Essen verlangen müssten“, ergänzt Lydia Gebhart, die daher hofft, dass die Mehrwertsteuer nicht erhöht wird und ihr Mann so schnell wie möglich Unterstützung bekommt.