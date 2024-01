Zeuge schließt Diebe in Kirche ein

Ein Zeuge hat am Donnerstagmittag zwei Opferstockdiebe in der örtlichen Kirche am Kirchplatz dingfest gemacht, wie die Polizei mitteilt. Der Gemeindeangehörige beobachtete die beiden Männer im Alter von 26 und 37 Jahren dabei, wie sie an den Opferstöcken hantierten und mehrere Geldscheine und Münzen aus diesen hervorholten.

Kurzerhand schloss der Zeuge daraufhin die Türen der Kirche ab und verständigte die Polizei. Gegen das Duo wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.