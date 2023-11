Aufgrund des Wintereinbruchs sind zahlreiche Fußballspiele in der Landesliga und im Bezirk Donau abgesagt worden.

Landesliga: Die Partie des FC Mengen gegen den FC Albstadt, die kurzfristig am Freitagabend auf den Kunstrasen nach Sigmaringen verlegt worden war, wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Sigmaringen nach den Schneefällen in der Nacht auf Samstag am Samstagmorgen abgesagt. Stark gefährdet ist auch das Spiel des SV Hohentengen gegen den VfB Friedrichshafen am Sonntag. Von den Samstagspartien steht nur noch die Partie Heimenkirch - Mietingen. Außerdem sind die drei Sonntagspartien noch nicht abgesagt, darunter die Spiele Hohentengen - Friedrichshafen (So., 14.30 Uhr) und Baindt - Riedlingen (So., 15 Uhr, Oberzell Kunstrasen).

Bezirksliga: Abgesagt ist die für Samstag auf dem Kunstrasen in Ablach vorgesehene Partie des FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen gegen den TSV Sigmaringendorf. Ebenfalls abgesagt - Stand Samstagmittag - ist die für Sonntag vorgesehene Partie zwischen der TSG Ehingen und dem SV Oberdischingen. Alle anderen Partien stehen noch.

Kreisliga A 1: Noch stehen alle Partien.

Kreisliga A 2: Abgesagt sind die beiden für Samstag vorgesehenen Partien SV Hohentengen II - SV Bingen/Hitzkofen, SV Braunenweiler - FV Fulgenstadt sowie die für Sonntag vorgesehene Partie FC Mengen II - FC Laiz.

Kreisliga B 1: Abgesagt sind die Partien SG Ersingen - Schmiechtal/Alb II, SF Bussen - TSV Rißtissen, Donaurieden - Dettingen, Marchtal - Türkgücü Ehingen.

Kreisliga B 2: Abgesagt wurde die für Freitagabend vorgesehene Partie TSV Riedlingen II - TSV Sigmaringendorf II, alle übrigen Partien stehen - Stand Samstagmittag - noch.

Kreisliga B 3: Abgesagt sind die für Sonntag geplanten Partien FCK/Hausen/Göggingen II - SpVgg. Pflummern/Friedingen sowie die Partie SPV Türk Gücü - Scheer/Ennetach. Alle anderen Partien stehen Stand Samstagmittag noch.