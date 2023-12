Ein starkes Comeback feierte auch der Baienfurter Yasin Basar am Kampfabend in der Bad Saulgauer Stadthalle. Basar besiegte den Riedlinger Konstantin Biegler durch K.o. in Runde drei nach 1:22 Minuten. Im gesamten Kampf dominierte der technisch versierte Basar, als Amateur zweifacher deutscher Mannschaftsvizemeister und auch bei Einzelmeisterschaften erfolgreich, den längeren Biegler, zog immer wieder die Deckung des Ex-K1-Weltmeisters nach unten, kam sehr gut in den Mann und setzte dem Kampf mit einem krachenden Cross an die Schläfe des bereits pumpenden Bieglers ein Ende.

Basar peilt drei Kämpfe 2024 an

Beide - der 32 Jahre alte Basar und der um vier Jahre ältere Biegler - hatten in den vergangenen Jahren nicht gekämpft, Basar hatte vor einem Jahr wieder mit dem Boxen begonnen. „Das war ein gelungenes Comeback nach vier Jahren. Ich bin zufrieden. Ich strebe den K.o. nicht an, aber wenn es sich ergibt.... Das Comeback ist dauerhaft, hoffe ich“, sagte der zweifache Familienvater Yasin Basar.

„Wie es weitergeht, wird man sehen. Meine Planung sieht so aus, dass ich 2024 drei Kämpfe bestreiten möchte. Dann aber im Cruisergewicht, in der Klasse bis 90 Kilogramm. Denn die Schwergewichtler bringen alle mehr als 120 Kilogramm auf die Waage, wie zum Beispiel Umut. Ich habe mit meinem Trainer Sven Conzelmann vom KMT Center Ravensburg-Weingarten sehr viel Wert auf die Vorbereitung gelegt, habe viele Kräftigungsübungen gemacht.“