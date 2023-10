Workshop zu „Coworking-Spaces“ im Stadtforum

Mit einer Analyse, ob, wie und wo Coworking-Spaces funktionieren könnten, hat die Gründungsinitiative Bad Saulgau (GriBS) die auf solche Konzepte spezialisierte Agentur Cowork-Land beauftragt. Die Ergebnisse der Strukturanalyse hat die Agentur vergangene Woche in einem kompakten Online-Workshop dargestellt.

Am Donnerstag, 12. Oktober, um 18 Uhr findet im Stadtforum Bad Saulgau nun ein großer zweiter Workshop statt. In diesem interaktiven Format haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, eigene Erfahrungen, Impulse und Ideen einzubringen. Wer am Donnerstag mit dabei sein möchte, kann sich jederzeit unter [email protected] oder telefonisch unter 07581/207 106 anmelden.