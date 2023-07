Wundertüte WFV–Pokal. Vier Wochen vor dem Start in die Fußball–Landesliga haben die Terminplaner des Württenbergischen Fußball–Verbandes die erste Runde im Verbandspokal angesetzt. Mengen hat für die erste Runde ein schweres Los erwischt, die TSG Balingen II.

Balingen in der Liga mit langer Serie

Schwer aus mehreren Gründen. Erstens haben die Balinger seit fast einem Dreivierteljahr nur ein Pflichtspiel verloren — in der ersten Runde der Relegation zur Verbandsliga, zweitens tat sich Mengen in Balingen meist schwer. Und drittens: Beide Mannschaften sind erst seit wenigen Tagen so richtig im Training, haben höchstens eine Handvoll Einheiten absolviert. So haben die Balinger bis dato kein einziges Testspiel bestritten und können sich, aber auch den Gegner überraschen.

„Das kann so oder so ausgehen“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig und lächelt ein wenig. „Wir stehen ja erst am Anfang der Vorbereitung. Das Spiel kommt quasi aus dem Nichts. Ist das in Württemberg im WFV–Pokal immer so?“, will der in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten eher im südbadischen Fußball beheimatete Slawig wissen, ob so viel Zeit zwischen der ersten Pokalrunde und Landesligabeginn liegt.

Klotz auf links, Nörz auf rechts

„Ich will ein bisschen anders spielen lassen als es Miro (Topalsuic, d. red.) getan hat. Aber das einzustudieren braucht noch Zeit“, sagt der neue Mengener Coach. „Die Mannschaft zieht gut mit, das Spiel gegen Hohentengen beim Turnier in Hohentengen war recht gut, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Das „etwas andere“ Spiel zeigte sich schon bei der Partie gegen Ostrach in Hohentengen. Rechtsfuß Alexander Klotz spielte auf der linken Seite, Linksfuß Tobias Nörz auf rechts. „Mein Gedanke dahinter ist, dass die beiden unsere Zielspieler sind. Durch den stärkeren Fuß innen können sie besser den Körper zwischen den Gegner und den Ball bringen und mit ihrem starken Fuß innen abschließen“, gibt Slawig Einblick in seine Gedankengänge. Ähnlich wie Arijen Robben einst bei Bayern München, der als Linksfuß meist über rechts kam, nach innen zog. Jeder Gegner wusste das, aber kaum einer konnte es verteidigen.

Sechs Spieler fehlen dem Coach

In Balingen muss Slawig auf die halbe Mannschaft verzichten: Patrick Klotz, Loris Teiber, Dennis Ivanesic, Maximilian Stumpp, Yannick Merk, Jonas Renger — die Liste der Abwesenden ist lang. „Aber es geht vielen Mannschaften gleich. Ich denke, dass Balingen auch nicht vollzählig ist. Da trainieren zwar einige Spieler in der ersten Mannschaft, aber...“, sagt Slawig. „Klar will ich immer gewinnen, aber wie gesagt: Das kann in Balingen in beide Richtungen gehen.“