Die SGM Altshausen/Ebenweiler und der SV Hohentengen sind aus dem WFV–Pokal ausgeschieden. Altshausen/Ebenweiler unterlag bereits am Freitagabend in einem Erstrundenspiel dem TSV Straßberg mit 1:2. Landesligaaufsteiger SV Hohentengen musste nach dem 0:1 beim Riß-Bezirksligisten Schwendi in einem vorgezogenen Spiel der zweiten Runde die Segel streichen. Weitergekommen ist der FC Mengen, der bei der zweiten Mannschaft der TSG Balingen einen 3:1–Sieg feierte und Trainer Mario Slawig ein gelungenes Pflichtspieldebüt bescherte.

SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler — TSV Straßberg 1:2 (0:1). — Tore: 0:1 Pietro Forenza (24), 0:2 Nico Heckendorf (66.), 1:2 Patrick Riegger (75.). — Zuschauer: 250. — Der Bezirkspokalfinalist aus Altshausen und Ebenweiler ist am Freitag aus dem WFV–Pokal ausgeschieden, kann sich aber nach einer guten Leistung erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb verabschieden. Vor dem 0:1 warteten die Gastgeber auf einen Freistoßpfiff nach einem vermeintlichen Foul an einem SGM–Spieler — vergebens. Im direkten Gegenzug sorgte ein Steckpass auf Pietro Fiorenza und eine daraus resultierende Eins–gegen–Eins–Situation für die Führung der Gäste.

0:2 fällt nach Abwehrfehler

Altshausen hielt gut und kämpferisch dagegen, hatte aber nicht viele Gelegenheiten. Nach einem Freistoß auf die Latte der Gäste hätte das 0:2 fallen können. Dies fiel nach einer Ecke von der rechten Angriffsseite. Nico Heckendorf ließ per Kopf Altshausens Keeper keine Chance, war schneller als alle Gegenspieler am Ball und ließ die Kugel ins lange Eck tropfen (66.). Hoffnung keimte bei den Gastgebern kurze Zeit später noch einmal auf, als sich der aufgerückte Abwehrspieler Patrick Riegger sprichwörtlich durchtankte, zunächst am Straßberger Keeper hängen blieb, aber den Nachschuss verwandelte (75.). Altshausen probierte nochmals alles, am Ende blieben die Bemühungen der Hyseni–Mannschaft aber unbelohnt.

Verlierer ist zufrieden, der Sieger nicht wirklich

Stefan Bach, Trainer des TSV Straßberg, sagte nach der Partie: „Wir haben in der zweiten Halbzeit etwas mehr Laufbereitschaft gezeigt als in der ersten. Da hatten wir gar keine Laufbereitschaft, keine Kontrolle. Vielleicht war das hier heute auch eine Kopfsache. Aber eigentlich sind wir bereits in der dritten Trainingswoche. Nach dem 1:2 wurde es natürlich nochmals eng, auch wenn Altshausen da eigentlich überhaupt keine Chance mehr herausgespielt hat.“

Sein Gegenüber Safet Hyseni, Trainer der SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler, sagte: „Ich glaube, für das, dass wir erst zwei Trainingseinheiten hatten, war das eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Ich bin absolut zufrieden, dass wir hier mit einer sehr guten Landesligamannschaft ordentlich mitgehalten haben. Das war ein sehr guter Test. Straßberg hatte bis auf die Chance, die zum ersten Tor geführt hat und dem Kopfball zum zweiten Tor, als wir nach einer Ecke sehr schlecht verteidigt hatten nur eine weitere Chance, einen Freistoß an die Latte.“

TSG Balingen II — FC Mengen 1:3 (0:2). — Tore: 0:1 Alexander Klotz (35.), 0:2 Tobias Nörz (37.), 1:2 Mateo Herceg (73.), 1:3 Marius Frank (90.). — Zuschauer: 102. — Der FC Mengen steht in der zweiten Runde des WFV–Pokals und trifft am kommenden Samstag, 16 Uhr, auf den TSV Straßberg im heimischen Ablachstadion.

„Das war von unserer Seite aus ein sehr gutes Spiel, auch angesichts des Kaders, der uns zur Verfügung stand, ohne die verletzten Spieler und die Urlauber“, sagte Co–Trainer Mario Campregher in der Rückschau. So mussten die Mengener unter anderem auf Dennis Ivanesic, Patrick Klotz und David Bachhofer, der nach wie vor an seiner Fersenverletzung laboriert, verzichten.

Neuzugang leitet die Führung ein

Nach einer Phase des Abtastens nutzte Alexander Klotz die erste dicke Chance zur Führung. Neuzugang Moritz Heyn tankte sich zur Grundline durch, passte zurück auf Alexander Klotz und der Kapitän versenkte das Leder volley zur Führung. Zwei Minuten später schepperte es ein zweites Mal im Balinger Kasten. Tobias Nörz zog aus 20 Metern ab und versenkte die Kugel zum 2:0 im Balinger Tor.

Der eingewechselte Mateo Herceg brachte die Balinger nochmals auf 1:2 heran (73.). „Danach waren wir dem 2:2 sehr nahe“, sagte Balingens Spielertrainer Dennis Epstein. Doch es reichte nicht, in der Schlussminute bekam die Regionalliga–Reserve den K.o. vom ebenfalls eingewechselten Marius Frank.

Nach dem Anschluss schöpft die TSG Hoffnung

„Da haben wir einen Konter über drei, vier Stationen sauber zu Ende gespielt, den Marius Frank dann vollendet hat“, sagte Campregher. „Nach dem 1:2 hat Balingen natürlich gedrückt und es war ein gutes Spiel beider Mannschaften“, lobte Campregher die gute Leistung zum frühen Saisonzeitpunkt. „Wir haben heute sehr viele neue Spieler integriert, von daher ist das sicherlich kein Beinbruch“, ordnete Epstein die Niederlage für die TSG II ein.

Bereits am kommenden Samstag ist die zweite Runde angesetzt. Um 16 Uhr empfängt der FC Mengen dann den TSV Straßberg, der in Runde eins Altshausen/Ebenweiler rausgekegelt hat.

SF Schwendi — SV Hohentengen 1:0 (0:0). — Tor: 1:0 Yannick Harsch (68.). — Z.: 77. — Der SV Hohentengen hat den Einzug in die dritte Runde des WFV–Pokals verpasst. Die Sportfreunde Schwendi siegten im Duell der Bezirkspokalsieger Riß gegen Donau am Ende verdient. SF–Trainer Sven Biberacher war nach dem Spiel voll des Lobes: „Die Mannschaftsleistung war hervorragend. Ich bin stolz aufs Team und nach nur zwei Wochen Vorbereitung einfach hochzufrieden.“ Noch zufriedener wäre Biberacher gewesen, wenn sich das deutliche Chancenplus im Ergebnis niedergeschlagen hätte.

Hohentengen lässt seine Chancen aus

Andrija Puljic besaß nach Vorarbeit von Adrian Ruf die erste Chance zur Führung für die Gastgeber. Auch wenn es mit der frühen Führung nicht klappte, trat Schwendi nach diesem ersten Ausrufezeichen selbstbewusst auf. Lange Zeit spielte sich das Geschehen außerhalb der beiden Strafräume ab, ehe Ruf in der 35. Minute eine weitere Großchance für die Gastgeber initiierte. Lauren Klasan fehlte jedoch ein Schritt, um die Flanke Rufs am langen Pfosten kontrolliert zu versenken.

In der 38. Minute blitzten dann die Offensivqualitäten Hohentengens erstmals auf, als Manuel Sommer Niklas Häberle auf dem rechten Flügel in Szene setzte. Häberles gute Flanke konnte SF–Keeper Fabian Ammann aber vor dem lauernden Fabian Beckert herunterpflücken.

Heudorfer lenkt Ball an die Latte

Kurz nach der Pause kam Hohentengen erneut gefährlich vors Tor der Gastgeber. Die Flanke von Jamie Lutz kam an, Beckerts Kopfball war jedoch nicht platziert genug. Fortan spielte sich das Geschehen wieder mehr in der anderen Spielhälfte ab. Der zur Pause eingewechselte A–Jugendliche Dominik Kächler leitete gleich zwei Schwendier Chancen ein. Nach Kächlers erstem Zuspiel drehte sich Ruf um seinen Gegenspieler. Den Schuss lenkte SV–Keeper Adrian Heudorfer an die Latte (62.). Drei Minuten später setzte sich Kächler links stark durch und legte den Ball perfekt zurück auf Michael Strobel, der den Ball aber nicht voll traf. Den verdienten Führungstreffer besorgte Yannick Harsch.

Der Außenverteidiger spielte den Ball zunächst selbst auf den rechten Flügel zu Ivan Bagaric, der die Ruhe behielt und dann in die Mitte auf den aufgerückten Harsch passte, der wiederum direkt vollendete (68.). Hohentengen warf alles nach vorne und hätte in der 82. Minute fast von einer Nachlässigkeit der Schwendier Abwehr profitiert. Beckert fehlte aber das Glück im Abschluss. Auf der anderen Seite nutzte Schwendi seine Konter nicht. Kächler und Timo Arb ließen aus. In der Schlussminute ergab sich eine vielversprechende Überzahlsituation für Hohentengen. Niklas Häberle wartete aber zu lang mit dem Zuspiel, sodass Beckert im Abseits stand.