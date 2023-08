Wenn der geplante Urlaub zum Albtraum wird: Touristen mussten erst kürzlich wegen Waldbränden auf der griechischen Insel Rhodos evakuiert werden, beim Heavy–Metal–Festival in Wacken verkündeten die Veranstalter einen Einlassstopp, weil die starken Regenfälle das Gelände an vielen Stellen in Schlamm verwandelt haben.

Tausende Festivalbesucher, die auf der Anreise nach Schleswig–Holstein waren, mussten wieder umdrehen. Und was war Ihr schlimmster Urlaub, den Sie jemals erlebt haben — in einem schmutzigen Hotelzimmer, mit einem schlechten Essen, mit stornierten Flügen und einer Reihe von Unannehmlichkeiten?

So erreichen Sie uns

Unsere Redaktion ist gespannt auf die größten Urlaubsflops und freut sich auf Geschichten, die sich irgendwo auf der Welt ereignet haben.

Schreiben Sie uns in ein paar Zeilen, worüber Sie sich so richtig geärgert haben, an [email protected], redaktion.sig[email protected] oder per WhatsApp unter 07571/72 82 31.