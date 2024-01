Ihr letzter Arbeitstag im Bad Saulgauer Rathaus rückt näher. Bürgermeisterin Doris Schröter leitet am Donnerstag, 18. Januar, ihre letzte Gemeinderatssitzung, bevor sie am Samstag, 20. Januar, beim Neujahrsempfang in der Stadthalle verabschiedet wird und ihr Nachfolger Raphael Osmakowski-Miller am 1. Februar beginnt.

In der letzten Gemeinderatssitzung im alten Jahr blickte Schröter indes nochmal auf 2023 zurück und fasste die wichtigsten Projekte zusammen - unter anderem die Grundsteinlegung für das MINT-Exzellenzgymnasium, der Abriss der ABC-Halle, die strategische Ausrichtung der Sonnenhof-Therme und die geplante Nachnutzung des Krankenhausareals.

Danke für Zusammenarbeit

Und sie bedankte sich schon einmal beim Gemeinderat für die Zusammenarbeit. „Denn der Gemeinderat trägt schließlich eine große Verantwortung für die Stadt Bad Saulgau“, sagte Schröter. Die Stadt, so Schröter, erlebe eine dynamische Entwicklung.

Wir müssen uns Meinungen anhören und respektvoll miteinander umgehen. Helga Brey

Für den Gemeinderat sprach danach die SPD-Fraktionsvorsitzende Helga Brey, die angesichts von Krieg und Leid in der Welt davon sprach, „dass wir hier in einer privilegierten Welt leben“. Brey erinnerte aber auch daran, dass es wichtig sei, das Wertesystem zu hegen und zu pflegen.

„Wir müssen uns Meinungen anhören und respektvoll miteinander umgehen“, sagte Brey, die hofft, dass sich unabhängig von den Fraktionen möglichst viele Bewerber für die am 9. Juni stattfindende Kommunalwahl aufstellen lassen.

Zurück zu Doris Schröter: Sowohl in der Sitzung des Gemeinderats im November und im Dezember saß der neu gewählte Bad Saulgauer Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller unter den Zuhörern. Von Doris Schröter war durchaus zu erwarten, dass sie professionell genug ist, um ihren Nachfolger wenigstens kurz namentlich zu begrüßen. Das schaffte sie allerdings nicht.

Letzte Gelegenheit

Dafür begrüßte sie die Lehrer der Berta-Hummel-Schule, die wegen des Tagesordnungspunkts Einrichtung der verbindlichen Ganztagesschule ab dem Schuljahr 2025/2026 gekommen waren.

In ihrer letzten Gemeinderatssitzung in der kommenden Woche hat Schröter noch einmal die letzte Gelegenheit, ihren Nachfolger zu begrüßen, falls Osmakowski-Miller in der Sitzung sein sollte.