Im Dorfgemeinschaftshaus Bondorf gibt die Band Tisina am Sonntag, 10. Dezember, Weihnachtslieder aus aller Welt zum Besten. Saalöffnung ist um 16 Uhr, das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf zu 15 Euro sind telefonisch unter der Rufnummer 07581/480380 (Johanna Brunold-Schmid) erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro.

Weltweit feiern die Menschen Weihnacht unter dem Motto der Freude, der Verbundenheit und der Nächstenliebe, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Obwohl die Welt immer mehr zusammenwächst, sind die Bräuche und Lieder dabei so unterschiedlich wie die Kulturen und Regionen. Diese sollen beim Konzerttermin von Tisina zu Gehör gebracht werden.

Spanien eröffnet zum Beispiel seit fast 200 Jahren traditionell die Weihnachtszeit mit einer Weihnachtslotterie. Dort wird das „Santo“ gesungen. In Italien ist schon Santa Lucia Mitte Dezember ein wesentlicher Bestandteil des Festes. Großbritannien verbringt den ersten Weihnachtsfeiertag vor dem Fernseher und lauscht der weihnachtlichen Ansprache der Queen.

Wie in Italien ist St. Lucia in Schweden ein entscheidender Festtag, hier allerdings als Lichterfest, da es nach julianischem Kalender der kürzeste Tag des Jahres war. Dieser Kalender ist auch der Grund für abweichende Reihenfolge der Festtage in Russland, wo die Kinder am letzten Tag des Jahres dreimal nach Väterchen Frost rufen müssen, um Geschenke zu erhalten. In Norwegen braucht es Platz in der guten Stube für den „Rundgang um den Tannenbaum“, bei dem sich alle an den Händen fassen und Weihnachtslieder singen, während in Finnland die Sauna ein wichtiger weihnachtlicher Treffpunkt ist.

In Venezuela ziehen die Aguinaldos während der ganzen Vorweihnachtszeit durch die Straßen und singen Weihnachtslieder wie das „Senora Dona Maria“. In Brasilien ist mit weißer Weihnacht die Farbe der Strände gemeint. Die Menschen dort haben Sommerferien. Eine schöne Sitte ist in Kenia üblich: Dort ist es die hohe weihnachtliche Pflicht der Kinder, das Haus zu reinigen, zu dekorieren und beim Kochen zur Hand zu gehen. Zum Fest selbst wird bis in die Nacht fröhlich getanzt.