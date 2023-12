Weihnachtskonzert bringt „Licht ins Dunkel“

Am 23. Dezember haben die Donaulerchen und Sängerfreunde Bad Saulgau zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die St. Antoniuskirche eingeladen. Unter dem Motto „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ wurde den Besuchern im voll besetzten Gotteshaus eine große Freude mit Gesang und Musik bereitet und dabei auch bei der Wahl der Liedvorträge dem Thema Rechnung getragen. Einfach zuhören und genießen und sich auf das nahende Fest der Liebe freuen, das war das Ziel der zwei Chorleiterinnen Margreth Röck und Sarah Baranja. Für die feierliche Atmosphäre und auch für die musikalische Begleitung der Sängerinnen und Sänger sorgten Jan Röck mit seiner Routine am Klavier und Orgel sowie Alfred Hepp eindrucksvoll auf der Trompete. Nicht zu vergessen der Gastauftritt von Manuela und Jeanette, die in früheren Jahren als Gesangsduo Karriere machten.

„Auf, auf“ klang es durchs Kirchenschiff und schon zogen die Lerchenkinder und die Schola unter dem Klang der Orgel und Trompete als Engel gekleidet und mit Lichtern in der Hand in die Kirche ein, wo sie vom Chor mit dem Lied „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ empfangen wurden, um dann gemeinsam zu frohlocken: „Es ist für uns eine Zeit angekommen“. Eine wunderbare Einstimmung auf das Wunder von Bethlehem, dem die Kinder dann „Im Schein der Kerzen“ entgegenfieberten. „Es ist das Fest der himmlischen Zeit, der Weg zur Krippe ist nicht mehr weit“. „Nur noch einen Tag - Liebes Christkind komm zu mir“, so die Lerchenkinder mit der Schola.

Die Schola der Donaulerchen nahm die Konzertbesucher auf eine heiter-beschwingte Reise mit. Nach dem „Winter Song“ ein sehr bekanntes Gospel, nämlich „This little light of mine“, das natürlich wieder an das Thema das Konzertabends angelehnt war. Mal zart, mal bestimmt, aber immer erfrischend ihre Stimmen zu hören, wobei auch hier Jan Röck am Klavier für die richtige Untermalung sorgte. Genauso wie beim nächsten, nicht ganz einfachen Titel „Walking in the Air“. Eine facettenreiche Weise, die den Scholakindern einiges abverlangte. Das ganze Kirchenschiff wurde dann erfüllt durch die Sängerfreunde. Die drei Männer mit ihren ausdrucksstarken, sicheren Stimmen gaben der „Heiligsten Nacht“ einen festlich-feierlichen Schein, dem sich die Sängerinnen anschlossen. Eine Steigerung dann noch bei „Tochter Zion“. Die Trompetenklänge von der Empore und der Chor im Kirchenschiff stimmen ein zum Jubelchor. „Ave Maria - Glocken erklingen übers Land“, so wurde „Die kleine Bergkirche“ musikalisch beschrieben.

„Es werde Licht“, hierzu stimmte Solist Anton Stützle an und die ganze Chorfamilie fiel mit ein. Obwohl erst am Schluss Beifall angesagt war, konnten sich manche hier nicht mehr zurückhalten. Ein musikalisches Schmankerl war dann auf jeden Fall der Auftritt der Geschwister Manuela und Jeanette. Früher bekannt als das Gesangsduo „Geschwister Röck“. Heute zwei gestandene Sängerinnen, die zum einen aus Sankt Pölten und Metzingen angereist waren, um mit „ihrer Familie“ den Konzertbesuchern eine Freude zu bereiten. „The Lord bless you“, mit diesem friedvollen, musikalischen Segensgruß bereitete das Duo den Konzertbesuchern eine musikalische Freude. Doch dann gesellte sich auch Bruder Jimmy und Trompeter Alfred Hepp dazu. Mit dem Chorstück „Trag mi Wind“ trug das Quartett ein bewegendes Lied vor, das zum Nachdenken anregte.

Am Schluss des weihnachtlichen Singens in St. Antonius brachte die ganze Chorfamilie noch die Stücke „Für ein Ave Maria“ und „Weihnachten bin ich zuhaus“ zu Gehör, um danach dann den verdienten Beifall der Kirchenbesucher zu erhalten. Vorsitzende Linde Michelberger war erfreut über den überaus großen Besuch des Weihnachtskonzertes. Gerade in dieser Zeit müsse man zur Ruhe kommen und sich wieder besinnen. „Ich hoffe, wir haben das mit diesem Konzert erreicht.“ Wie die Kinder gekommen waren, zogen sie dann nach dem „Stille Nacht“ mit ihren Kerzen wieder in die Dunkelheit, während die Glocken von St. Antonius läuteten.