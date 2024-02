Das sind doch gute Nachrichten: Die Nitratwerte im Wasserschutzgebiet Mannsgrab sinken weiter kontinuierlich. Das geht aus dem Bericht von Johannes Übelhör, Technischer Leiter der Stadtwerke Bad Saulgau, in der Sitzung des Technischen Ausschusses am vergangenen Donnerstag hervor.

Hoffnung auf noch bessere Werte macht der geplante Solarpark. Sorgen bereitet hingegen ein Schachtbrunnen in Steinbronnen.

Landwirte sind mit im Boot

Werte zwischen 35 bis 45 Milligramm je Liter - und damit deutlich unter dem Grenzwert von 50 Milligramm je Liter - wurden konstant in den Brunnen des Grundwasserwerks Mannsgrab gemessen. Vor Jahren waren es noch etwa 40 bis 50 Milligramm je Liter, was dazu geführt hatte, dass die Stadtwerke die Landwirte mit ins Boot holten, um die Bewirtschaftung der Nutzungsfläche zu überdenken.

Es folgten Extensivierungsmaßnahmen wie unter anderem die Umnutzung von Ackerbau in Ackergras sowie der Anbau von Waldpflanzenmischung. Die Landwirte setzen weniger Dünger und Pestizide ein, sodass der Anteil von Stickstoffen im Boden reduziert wird.

Der Erfolg dieser Maßnahmen macht sich bemerkbar, wofür wir in erster Linie den Landwirten dankbar sind. Johannes Übelhör

Mit zwölf Landwirten wurden entsprechende Verträge abgeschlossen. „Der Erfolg dieser Maßnahmen macht sich bemerkbar, wofür wir in erster Linie den Landwirten dankbar sind“, sagte Johannes Übelhör in der Sitzung des Technischen Ausschusses, die zum ersten Mal vom neuen Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller geleitet wurde.

Selbst das Landratsamt Sigmaringen meldete sich schriftlich bei den Stadtwerken und stufte das einstige Sanierungsgebiet zum Nitrat-Problemgebiet herunter.

Das Landratsamt überbrachte außerdem die gute Nachricht, dass das kommunale Extensivierungsprogramm erfolgreich ist, weshalb es einem staatlichen gleichzusetzen ist und damit der Ackerstatus nach fünfjähriger Umstellung und Weiterführung der Maßnahmen nicht verloren geht.

Kooperation mit Münchner Unternehmen

Und weitere Bestrebungen auf eine Ausdehnung sinkender Nitratwerte im Grundwasser auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen auf den Feldern und Äckern wurden bereits angestoßen. Denn die Stadtwerke kooperieren seit Mitte 2023 mit der BayWa r.e, einem Münchner Unternehmen für erneuerbare Energien.

Die beiden Partner wollen im Wasserschutzgebiet Mannsgrab einen Solarpark bauen, um die Nitratbelastung weiter zu senken und gleichzeitig die Trinkwasserqualität zu verbessern.

Vorausgegangen war im Dezember 2021 ein Beschluss des Gemeinderats, PV-Freiflächenanlagen auszubauen. Mittlerweile hat der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben im Anhörungsentwurf ein Vorbehaltsgebiet für den Solarpark auf einer Fläche von 25 Hektar eingeplant. „Das Grundwasser wird dadurch noch mehr geschützt, der Boden in Ruhe gelassen“, so Übelhör.

Kein dringender Handlungsbedarf

Mit den Grundstückseigentümern wurden bereits Vertragsverhandlungen geführt. Ziel ist es, wenn genügend Verträge abgeschlossen sind, im Frühjahr 2026 mit dem Bau des Solarparks zu beginnen. „Von ihm versprechen wir uns wirklich viel“, ergänzte Übelhör, der trotz der guten Nachrichten weiterhin wachsam bleiben wolle. „Wir sehen aktuell aber keinen ganz dringenden Handlungsbedarf.“

Etwas getrübt wird die Freude über den positiven Nitratbericht von abfließendem Wasser aus einem Schachtbrunnen in Steinbronnen in der Nähe des Sägewerks. Routinemäßige Messungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben einen Abfluss zu einer Versickerungsstelle auf einem nahegelegenen Acker am Ortseingang von Steinbronnen ergeben.

Aufgrund der hohen Nitratgehalte im Schachtbrunnen zwischen 60 und 70 Milligramm je Liter besteht die Vermutung eines Nitrateintrags über die Versickerungsstelle in den Grundwasserleiter und unter Umständen eine Verbindung zum Wasserschutzgebiet Mannsgrab. „Wir wissen nicht, wohin das Wasser fließt“, sagte Übelhör.

Das kann aber länger dauern. Johannes Übelhör

Deshalb wurde das KIT vom Technischen Ausschuss für weitere Markierungsversuche zur Tiefenmessung der Grundwasserströmung beauftragt. „Das kann aber länger dauern“, so Übelhör, der dennoch nicht beunruhigt ist, weil sonst die Nitratwerte beim Grundwasserwerk Mannsgrab noch schlechter sein müssten.

Die Stadtwerke haben außerdem im Sommer 2023 einen Versuchsbrunnen errichtet, weil der Brunnen 2 im Mannsgrab aufgrund seines fortgeschrittenen Alters sanierungsbedürftig ist und von den vorhandenen Brunnen die geringste Fördermenge pumpen kann - etwa ein Viertel von der Menge in den östlich gelegenen Brunnen 1 und 5. Der Versuchsbrunnen wurde etwa 160 Meter entfernt vom Brunnen 2 errichtet.

Versuch wird wiederholt

Stattdessen soll der Versuch noch einmal wiederholt werden, um noch genauere Erkenntnisse zu gewinnen - als Langzeitpumpversuch über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Der Brunnen 2 bleibt daher weiterhin in Betrieb.

Und wenn der Versuch erneut scheitert? „Dann müssen wir uns wieder beraten“, so Übelhör, der deutlich gelassener ist als noch vor Jahren, als die Nitratkonzentration die Grenzwerte beim Grundwasserwerk Mannsgrab erreicht hatte. „Wir sind auf dem richtigen Weg.“