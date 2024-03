Kaum jemand klagt nicht darüber: überbordende Bürokratie. Aber was genau stört die Betroffenen im Arbeitsalltag besonders? Schwäbische.de hat sich in verschiedenen Branchen umgehört. Heute: Die Volksbank Altshausen. Als „1000 kleine Nadelstiche“ bezeichnet Vorstand Franz Schmid die Bürokratie für den Arbeitsalltag.

Wer Geld anlegen möchte, müsste sich eigentlich zuvor einer üppigen Lektüre widmen. „Der Supergau für einen Anlageberater ist der Opa, der für seinen Enkel jeden Monat 50 Euro anlegen möchte“, sagt Schmid.

„Das bringt mehr Bäume um als das illegale Abholzen des Regenwaldes.“ Franz Schmid

Denn 570 Papierseiten bedeutet dieser vermeintlich kleine Geschäftsvorgang, sind die Eltern getrennt, dann sind es sogar 770 Seiten. „Das bringt mehr Bäume um als das illegale Abholzen des Regenwaldes“, sagt Schmid zugespitzt.

Und beim Kunden führe es zu einer Reizüberflutung. Verbraucherschutz sei wichtig, aber in diesem Fall bringe die Menge an Informationen nicht mehr Nutzen. „Zumal vermutlich kaum jemand alles genau durchliest“, sagt Schmid. Auch die Digitalisierung helfe da nur bedingt weiter, denn die Datenmenge überfordere auch manches E-Mail-Postfach rein technisch.

Regelmäßige Kontrolle

Doch nicht nur an der Papierflut stört der Bankvorstand sich. Zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes muss in der Geschäftsstelle extra ein Briefkasten aufgehängt werden. Darin können Mitarbeiter Hinweise auf Missstände hinterlassen.

Bislang hat laut Schmid noch niemand etwas hineingeworfen. Aber selbstverständlich muss regelmäßig ein explizit dafür zuständiger Mitarbeiter hineinschauen, um dann ordnungsgemäß zu dokumentieren, dass nichts im Hinweiskasten war.

Für Bankvorstand Schmid sind solche Maßnahmen nicht nachvollziehbar. „Wir haben gerade im ländlichen Raum eine enorme soziale Kontrolle und legen als Unternehmen großen Wert auf einen guten Ruf“, sagt Schmid. Missstände würden ohnehin schnell die Runde machen - auch ohne entsprechenden Briefkasten.

Vorwurf: Kosten übersteigen Nutzen

Ihn ärgert, dass mit den meisten bürokratischen Auflagen ein pauschales Misstrauen gehegt wird. „Und darunter müssen alle leiden, obwohl 99,9 Prozent redliche Menschen sein dürften“, sagt Schmid. Jedes System habe Halunken, aber bei der Bürokratie würden die Kosten den Nutzen übersteigen.

Da hilft diese Regel auch nicht wirklich weiter. Franz Schmid

Als unabhängiges Gremium untersucht der Normenkontrollrat jährlich den Zeitaufwand und die Kosten, die durch neue Gesetze entstehen. Im Dezember kam er zu dem Ergebnis: Neue Gesetze haben noch nie so viele Kosten und bürokratischen Aufwand verursacht wie im zurückliegenden Jahr.

„Gegenüber den Vorjahren sind die Belastungen von Unternehmen, Behörden und Bürgern um 9,3 Milliarden Euro pro Jahr und einmalig um 23,7 Milliarden Euro gestiegen“, heißt es im Bericht. Größter Kostentreiber sei das Gebäudeenergiegesetz.

Fehlender Bürokratie-Abbau

„Der Normenkontrollrat scheint aber keinen Stellenwert zu haben, sonst hätte es längst einen nennenswerten Bürokratieabbau geben müssen. Aber den habe ich noch nie erlebt“, sagt Schmid. Zwar hat die Große Koalition 2015 die „One in, one out“-Regel eingeführt, dass eine neue gesetzliche Maßnahme, die die Wirtschaft belastet, an anderer Stelle ausgeglichen werden muss. „Aber alles, was reinkommt, ist umfassender gewesen als das, was geht. Da hilft diese Regel auch nicht wirklich weiter“, sagt Schmid.