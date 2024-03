Wie war das früher in der Antike? Da wurde der Überbringer schlechter Nachrichten geköpft, weil sich gegen ihn die Wut gerichtet hat und er dafür büßen musste. Bis heute hat sich daran nichts geändert, außer dass der Kopf dran bleibt.

Aktion auf dem Marktplatz

Jedenfalls haben Schüler des Walter-Knoll-Schulverbunds am vergangenen Samstag eine Aktion in Schul-T-Shirts und mit Flyern gestartet, nachdem die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau kurz vor der Informationsveranstaltung des Walter-Knoll-Schulverbunds darüber berichtet hatte, dass Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller den Neubau einer zweiten Grundschule in der Kernstadt infrage stellt und die Option prüfen will, ob ab dem Schuljahr 2025/2026 weitere Grundschulklassen nicht im Bestandsgebäude des Walter-Knoll-Schulverbunds untergebracht werden könnten.

Hintergrund seiner Überlegung sind die sinkenden Schülerzahlen am Walter-Knoll-Schulverbund.

Aber offensichtlich kommen Lehrer und Schüler mit der Berichterstattung nicht klar, befürchten dass Eltern aufgrund des Zeitungsartikels ihre Kinder auf eine andere weiterführende Schule schicken. „Wir, Schülerinnen und Schüler des Walter-Knoll-Schulverbundes, fühlen uns durch falsche Behauptungen und schlechte Berichterstattung in Verruf gebracht. Der größte Teil der Schülerschaft leistet täglich tolle Arbeit. Und die restlichen gab es schon immer und gibt es auch an jeder anderen Schule.“

Von wem das Zitat stammt und welche falsche Behauptungen damit gemeint sind, wird in der Pressemitteilung der Schule nicht genannt. Die Schule hat jedenfalls einen Schuldigen, den Überbringer der schlechten Nachricht, dafür gefunden, dass die Anmeldezahlen rückläufig sind.

Und weiter heißt es in der Mitteilung: Die Schulgemeinschaft zeige sich betroffen über die zum Teil unglückliche Berichterstattung, die dem Schulverbund nicht gerecht werde, weshalb sich die Jugendlichen zur Wehr setzen wollten. „Auch wollen die Schülerinnen und Schüler es nicht mehr schweigend hinnehmen, wenn über ihre Schule negativ berichtet wird von Personen, die die Schule noch nicht einmal kennen, sondern mit dieser Aktion auch darüber aufklären, wie toll ihre Schule tatsächlich ist.“

Sündenbock steht fest

Der Sündenbock ist damit klar, obwohl die „Schwäbische Zeitung“ genau das tut, was ihre Aufgabe ist: Die Leserinnen und Leser möglichst tagesaktuell über neue Entwicklungen zu informieren.

Der Walter-Knoll-Schulverbund sollte sich lieber auf seine Stärken besinnen anstatt das Nervenflattern zu bekommen. Und daher teilt die Schule mit, dass es ihr wichtig sei, wie Probleme am Schulverbund gelöst würden - zum Beispiel durch sinnvolle pädagogische Konzepte oder auch gemeinsam mit der Schulsozialarbeit.

Doch bestimmend für den Schulalltag seien nicht die Probleme, sondern die wertvolle Arbeit aller am Schulleben Beteiligten, seien es die Lernprozesse an sich oder auch die darüber hinaus gehenden Zusatzangebote. Ein Beispiel dafür boten die Jugendlichen selbst, denn sie sind zum Teil in der Arbeitsgemeinschaft „Debattier-Club“ aktiv.

Gott des Lichts

Zurück zur Geschichte: „Töte nicht den Boten“, mahnte einst der griechische Dichter Sophokles, doch in der Menschheitsgeschichte, der Mythologie und der Literatur gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass die Überbringer der schlechten Botschaft oft selbst für das Unglück verantwortlich gemacht wurden. Als einer der ersten übte sich wohl Apollon, der Gott des Lichts, in dieser Praxis. Als er sich in die schöne Koronis verliebte und sie schwanger wurde, entsandte er einen weißen Raben zu deren Schutz.

Als dieser ihm meldete, dass ihn die Geliebte mit einem Sterblichen betrogen hatte, bestrafte er den Vogel. Das Gefieder des Raben wurde schwarz, er konnte nur noch krächzen statt singen und war fortan dazu verdammt, bevorstehendes Unheil anzuzeigen.