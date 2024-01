Florian Werkmann ist neuer Obmann der Schiedsrichtergruppe Saulgau. Der Bad Saulgauer Berufsschullehrer wurde mit großer Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung als Nachfolger von Anton Guth gewählt. Dessen Abschied war nach 18 Jahren von Störgeräuschen seitens Guths Vorgänger im Amt, Walter Fetzer, geprägt. Mit einem Wortbeitrag zog sich Fetzer aber auch den Unmut der meisten anwesenden Schiedsrichter der Gruppe und der Gäste, die eigens zu Guths Verabschiedung gekommen waren, auf sich.

Ex-Obmann meldet sich zu Wort

Es wurde hitzig, als der ehemalige Obmann der Gruppe Saulgau und Guths Vorgänger, Walter Fetzer, ans Rednerpult trat. Fetzer selbst hatte Guth einst zu seinem Nachfolger erkoren, zuvor hatte Guth 14 Jahre als Mitglied des Schiedsrichterausschusses unter der Führung Fetzers gedient. Später hatte Guth während seiner Amtszeit Fetzers Ernennung zum Ehrenobmann vorangetrieben.

Zum Abschied wandte sich der einstige Vorgänger gegen seinen Nachfolger, erhob Vorwürfe gegen Guth, teilweise aufgrund von Personalien. Einzelne Schiedsrichter hatten - nach Disputen mit Guth - die Gruppe verlassen. Ein Schiedsrichter soll Guth im Verlauf eines Disputs beleidigt haben.

Der Ausgangspunkt eines anderen Vorgangs lag bereits über zwei Jahrzehnte zurück und fällt damit in eine Zeit, in der Fetzer selbst Obmann der Gruppe war. Unter der Führung Fetzers hatte sich die Gruppe von einem Schiedsrichter 2001 nach Differenzen getrennt. Vor wenigen Jahren wurde dem Schiedsrichter in Aussicht gestellt, wieder in die Gruppe aufgenommen zu werden. Das nahm Fetzer seinem Nachfolger und dessen Ausschuss übel. Fetzer warf der Gruppe Saulgau vor, den Unparteiischen aus einer Nachbargruppe wieder aufgenommen zu haben. Was letztendlich aber nicht stimmte, da der Referee selbst die Rückkehr quasi ablehnte. Guth entkräftete den im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Fetzers Vorwurf.

Teil der Schiedsrichter verlässt vorübergehend den Saal

Aus Protest verließen bei der Wortmeldung Fetzer viele Mitglieder der Gruppe aus Protest gegen Fetzers Beitrag den Saal, um diesem kein Gehör zu geben und kehrten erst wieder zurück, als Fetzer seinen Beitrag beendet hatte.

Stephan Gerster, Mitglied im Verbandsschiedsrichterausschuss (VSRA), wandte sich direkt an Fetzer und wies den 85-Jährigen darauf hin, dass es sich beim Programmpunkt um die Aussprache der vergangenen drei Jahre und nicht der vergangenen 20 Jahre handle.

Antrag auf geheime Entlastung abgelehnt

Auch der folgende Tagesordnungspunkt sorgte für Diskussionen - bereits im Vorfeld. Zur Hauptversammlung war ein Antrag eingegangen, über die Entlastung des Vorstands für die vergangenen drei Jahre geheim vorzunehmen. Guth hatte im Vorfeld die Rechtsabteilung des Verbandes kontaktiert. Antragsteller war das ehemalige Ausschussmitglied Jürgen Milz, der zwar am Rednerpult seinen Antrag bestätigte, aber keinen Grund für diesen nannte. Gerster nahm ließ die anwesenden Schiedsrichter über den Antrag abstimmen, die diesen mit 61 Stimmen ablehnten. Nur drei Schiedsrichter stimmten für eine geheime Abstimmung. Bei der folgenden öffentlichen Entlastung selbst entlasteten zwei Unparteiische den Ausschuss und Obmann Anton Guth nicht, die oben namentlich genannten.

Film zu den Leistungsdaten

Die Versammlung war bis zu diesem Zeitpunkt harmonisch verlaufen. Der Bericht über die vergangenen drei Jahre - normal trockene Zahlen - kam locker daher. Florian Werkmann und die Mitglieder des Ausschusses hatten einen Film gestaltet, rund 18 Minuten lang, mit dem sich die Besucher ein (lebendiges) Bild der vergangenen drei Jahre machen konnten. Werkmann und Co. präsentierten auch Fakten rund um die Gruppe launig. Diese konnte im Berichtszeitraum zehn Leistungsschiedsrichter im Bereich des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) stellen, die Spiele in der Landesliga oder in Klassen darüber leiten. Gleichzeitig wurde deutlich, dass auch die Gruppe Saulgau mit dem Aspekt kämpft, dass das Ehrenamt immer weiter in den Hintergrund gerät und es schwer fällt, geeignete Kandidaten zu finden, die sich dem Schiedsrichterwesen widmen.

Weggefährten unter den Gästen

Unter den Gästen waren im Rahmen der Hauptversammlung viele Weggefährten Guths, neben VSRA-Mitglied Stephan Gerster aus Wilhelmsdorf auch ehemalige Spitzenschiedsrichter wie Gaetano Falcicchio, derzeitige Spitzenschiris der Gruppe oder der Bezirksvorsitzende Sigmar Störk.

Anton Guth, der selbst 34 Jahre Mitglied im Ausschuss der SRG Saulgau saß - davon 14 Jahre unter seinem Vorgänger Walter Fetzer, - berichtete über die Besetzung der Relegationsspiele, die Zahl der Aufsteiger und die Bemühungen, wiederholt Neulingskurse auf die Füße zu stellen. Zu Guths Leidwesen muss auch der geplante Kurs 2024 entfallen. Einem Verein konnte Guth trotzdem ausdrücklich eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Guth lobte die Gruppe des FV Altheim unter der Leitung von Willi Jäggle.

Werkmann wird ohne Gegenstimme gewählt

In seinem Referat ging Stephan Gerster auf die bevorstehenden Veränderungen im WFV ein (u.a. Neuordnung der Bezirke), suchte nach den Gründen, warum es derzeit weniger Schiedsrichter gibt (u.a. Corona), verwies aber auch darauf, dass der WFV den Negativtrend mit zuletzt 46 Neulingskursen einigermaßen stoppen habe können. Derzeit gibt es im Verbandsgebiet 5903 Schiedsrichter, jedoch sind über eintausend davon passiv, also nicht mehr an der Pfeife.

Zum Nachfolger Guths wurde abschließend Florian Werkmann gewählt. - ohne Gegenstimme. Werkmann wird der Gruppe in den kommenden drei Jahren vorstehen. Werkmann mahnte in seinen abschließenden Worten, dass in unruhigen Zeiten es nur ein Miteinander geben könne, kein Gegeneinander. Schriftführer Marvin Reimann steht der Gruppe künftig nicht mehr zur Verfügung. Guth dankte Reimann.