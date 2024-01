Viele junge Menschen machen eine Lehre in der Nähe ihres Wohnorts. Für Nelly Burhardt aus Bad Saulgau trifft dies nicht zu. Sie hat kurz nach ihrem Abitur 2022 an der Helene-Weber-Schule eine zweijährige duale Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement in Valencia begonnen - und diesen Schritt nicht bereut.

Das Land, die Kultur, die Sprache, das Wetter: „Spanien hat mich schon immer begeistert“, sagt die 21-Jährige, die als Schülerin genügend Grundkenntnisse erworben hat, um sich in ihrem Ausbildungsbetrieb auf Spanisch mit den Kunden verständigen zu können. An ihrer Schule, die sie blockweise besucht, würden sich die Azubis auf Deutsch oder Englisch unterhalten.

Verschiedene Berufe

Burhardt hatte sich bei der Feda Madrid für eine duale Ausbildung beworben, um sich ihren Wunsch zu erfüllen. Die Feda Madrid ist eine anerkannte deutsche Auslandsberufsschule mit Standorten in Madrid, Valencia und auf Teneriffa, die verschiedene Berufe in internationalen Unternehmen anbietet.

Nelly Burhardt erhielt über die Feda Madrid nach einem virtuellen Vorstellungsgespräch eine Zusage für ihre Ausbildung bei der Firma San Lucar - einem Lebensmittelunternehmen für Obst und Gemüse.

„Ich habe früher auf dem Wochenmarkt in Bad Saulgau gearbeitet und kenne mich daher aus mit Obst und Gemüse“, sagt Burhardt, die bei San Lucar alle Abteilungen kennenlernt und aktuell im Einkauf beschäftigt ist - von morgens 9 bis abends um 18 Uhr.

Zu ihren Arbeitskollegen gehören auch deutsche Auszubildende aus Hamburg, Berlin oder Köln, die sie vorher nicht gekannt hatte, inzwischen aber gut mit ihnen befreundet ist.

Abschlussprüfung im Sommer

Anfangs habe sie etwas Heimweh nach Bad Saulgau gehabt, ihre Familie und ihre Freunde vermisst. „Ich habe mich dann aber schnell eingewöhnt“, ergänzt Burhardt, die in einer Wohngemeinschaft im Zentrum von Valencia wohnt - mit Auszubildenden aus verschiedenen Nationen.

Ihre Zwischenprüfung legte sie nach dem ersten Ausbildungsjahr ab, im Sommer hat sie ihre Abschlussprüfung. „San Lucar hat mir schon ein Übernahmeangebot gemacht“, sagt sie.

Valencia ist nicht die einzige Stadt, die sie bereits gesehen hat. Sie war schon in Madrid und Barcelona, will noch weitere Städte besuchen. Angereist war sie nach ihrem Abitur mit dem Flugzeug und ein paar Koffern im Gepäck.

Unterstützung vom Staat

Ein Auto hat sie in Valencia nicht. „Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel, die in Spanien alle sehr günstig sind“, ergänzt Burhardt, der die spanische Mentalität gefällt. „Sie sind schon viel lockerer als die Deutschen, legen auch nicht so viel Wert auf Pünktlichkeit.“

Nelly Burhardt hatte sich im Vorfeld auch genau über ihre Bezahlung als Auszubildende informiert. 600 Euro bekommt sie monatlich auf ihr Konto, dazu aber einen staatlichen Zuschuss aus Deutschland, eine Berufsausbildungsbeihilfe.

„Ich komme gut über die Runden“, ergänzt Burhardt, die Gleichaltrigen Mut machen will, sich für eine Ausbildung im Ausland zu bewerben.

„Ich habe ganz viel für meine Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen.“ Wer interessiert sei, müsse außer dem schulischen Abschluss vor allem eins sein - offen für andere Kulturen und für fremde Menschen.

Faktor Wetter

Mittlerweile fühlt sich Burhardt längst nicht mehr fremd, findet Gefallen an ihrer Ausbildung, trifft sich regelmäßig mit Freunden und genießt das Wetter in Valencia. Als sie an Weihnachten zu Hause in Bad Saulgau war, sei sie diese Kälte nicht mehr gewohnt gewesen. „In Spanien scheint fast nur die Sonne“, ergänzt sie.

Ob sie ihre berufliche Laufbahn in Spanien fortsetzt, weiß sie noch nicht endgültig. Für ausgeschlossen hält sie es aber nicht. „Ich lasse es einfach auf mich zukommen“, sagt sie und freut sich schon auf das Frühlingsfest „Las Fallas“ in Valencia, bei dem jedes Jahr zum Josefstag im März große Skulpturen aus brennbaren Materialien auf den Straßen und öffentlichen Plätzen feierlich angezündet und von einem Feuerwerk begleitet werden.

„Dafür nehmen sich viele Spanier Urlaub“, sagt Nelly Burhardt, die sich an diesem Tag bestätigt fühlt, mit der Wahl ihres Ausbildungsorts alles richtig gemacht zu haben.