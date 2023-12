Voller Erfolg bei der Bundes-Kaninchenschau

Die Züchter der Rasse-Kaninchen des Kleintierzuchtverein Z142 Bad Saulgau können auf ein außerordentliches Züchterjahr 2023 blicken. Was sich schon bei der Kreiskaninchenschau der Rassekaninchenzüchter Oberschwaben in Berg abzeichnete, fand seinen züchterischen Höhepunkt bei der 36. Bundes-Kaninchenschau in Leipzig.

Bei der Kreismeisterschaft der Vereine belegte Z142 Bad Saulgau den zweiten Platz. Am 16. und 17. Dezember fand das Großevent für alle Rassekaninchenzüchter, die Bundes-Kaninchenschau in der großen Messehalle der Leipziger Messe statt. Bei der vom Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter, der Dachorganisation aller 160.000 Züchter in Deutschland, organisierten größten Kleintierausstellung der Welt, wurden über 24.000 Kaninchen der Jury vorgestellt. 27 Tiere in unterschiedlichen Rassen kamen vom Z142 Bad Saulgau.

Die Züchtergemeinschaft Mohr stellte sich mit Deutschen Riesen weiß, Lara Tyborski mit Englische Widder gelb, Markus Tyborski mi Englische Widder in verschiedenen Farbschlägen und Arno Arnegger mit Alaska und Hermelin den Wertungsrichtern und das mit großem Erfolg, denn alle konnten sich im vorderen Drittel des Rankings platzieren. Spitzenreiter der 2. Vorsitzende und Zuchtwart des Vereins Arno Arrnegger. Mit der Rasse Alaska wurde er in der Einzelwertung Klassensieger und erhielt für seine Sammlung den Landesverbandsehrenpreis. Noch mehr Züchtererfolg erreichte er mit seiner Sammlung der Rasse Hermelin Blauaugen. Mit diesen vier Tieren wurde er mit 389 Punkten Deutscher Meister und stellte die vierthöchst bewertete Sammlung der Bundeskaninchenschau. Dafür gab es noch die Plakette des Sächsischen Staatsministeriums in Gold. „Wir sind stolz auf dieses sehr gute Gesamtergebnis aller Bad Saulgauer Teilnehmer und natürlich auf den Deutschen Meister, bestätigt dies doch die gute Arbeit der Züchter in unserem Verein“ resümierte der Vorsitzende Gebhard Schmid dieses nicht alltägliche Ergebnis.