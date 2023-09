Viele nachhaltige und faire Aktionen in Bad Saulgau

Die Stadt Bad Saulgau beteiligt sich an den Aktionswochen „nachhaltig leben, fair handeln“. Dazu finden zahlreiche Aktivitäten statt.

Ein Höhepunkt der Aktionswochen ist das interaktive Weltspiel. Dabei erkunden die Besucher die Welt auf einer großen Plane und nehmen verschiedene Perspektiven ein. Das Spiel erkläre dabei anschaulich die globale Verteilung von CO2–Ausstoß, Bevölkerung sowie Wohlstand und bietet so eine Plattform zum Austausch über globale Unterschiede und Verteilungsrealitäten, teilt die Stadt Bad Saulgau mit. Das Weltspiel mache dabei deutlich, dass nicht alle im gleichen Maß von der Klimakrise betroffen seien. Vor allem bevölkerungsreiche Staaten, die wenig Reichtum besitzen und verhältnismäßig wenig Energie verbrauchen, trügen die Folgen des Klimawandels. Das Weltspiel findet am Freitag, 22. September, von 16 bis 17.30 Uhr am Stadtforum statt. Die Anmeldung ist per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07581/207326 möglich.

Zudem sind viele weitere Aktionen geboten. So bietet die Stadtbibliothek von Mittwoch, 13. September, bis Samstag, 7. Oktober, eine Medienausstellung rund um die Themen Klimawandel, Umweltschutz, Fairtrade sowie Energiesparen an. Ein Energiesparpaket des Umweltbundesamtes mit einem Strommessgerät kann dabei für zu Hause ausgeliehen werden.

Im Online–Escape–Game „Die letzte Chance“ müssen die Teilnehmer beweisen, welche schlechten Einflüsse die Modeindustrie auf Menschen und ihre Umwelt hat. Das digitale Escape–Game kann online ab 13 Jahren alleine oder auch in Gruppen gespielt werden. Die Anmeldung und Spiel sind kostenfrei unter exit–fast–fashion.de/aktionsideen/escape–game/ zu finden.

Der Bad Saulgauer Weltladen lädt außerdem von Freitag, 15. September, bis Samstag, 23. September, zur Verkostung von fair gehandeltem Kaffee und erfrischendem Limo–Tee ein. In der Woche ab Sonntag, 24. September, kann die bunte Vielfalt von Aufstrichen und Säften probiert werden.

Eine gute Möglichkeit, um saisonale Lebensmittel und Waren von Erzeugern aus der Region einzukaufen, sei der Wochenmarkt in Bad Saulgau, so die Stadt. In dem Aktionszeitraum lägen daher an den Marktständen Rezeptkarten mit Herbst–Gerichten aus. Zudem werde der exklusive Bad Saulgau–Stoffbeutel eingeführt. Diese umweltfreundlichen Stoffbeutel würden zum Preis von 10 Euro angeboten.

Bereits seit August läuft die Ernteaktion „Gelbes Band“ in Bad Saulgau und den Teilorten. Mittlerweile sind bereits über 140 Bäume mit einem gelben Band gekennzeichnet, an denen Obst und Nüsse geerntet werden dürfen. Dies soll ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung sein. Auch im September können noch Äpfel und Birnen, aber auch Walnüsse geerntet werden. Alle Standorte sind im Internet auf mundraub.org eingetragen.