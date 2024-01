Verstorbenen Kindern gedenken

Im Rahmen einer überkonfessionellen Gedenkfeier sind Angehörige und Freunde von verstorbenen Kindern am Sonntag, 14. Januar, um 18 Uhr dazu eingeladen, in dieser gemeinsamen Stunde sich gegenseitig Hoffnung, Mut und Stärkung zu geben. Getragen von dem Wissen, dass sie nicht alleine sind mit diesem Schicksal. Dabei soll das Thema Licht im Vordergrund stehen. Atmosphärisch geprägt von tiefer Ruhe und Besinnung wird das Vocalissimo-Ensemble unter Leitung von Waltraud Marschall sowie Matthias Burth an der Orgel die Gedenkstunde musikalisch begleiten.

„Der Tod eines eigenen Kindes, in welchem Alter auch immer, ist noch immer eines der größten Tabuthemen unserer Zeit“, sagt Walter Köhler, der seine eigene Tochter vor vielen Jahren durch eine schwere Erkrankung verloren hat. Stefanie Köhler war aktives Mitglied der Mädchenkantorei. Deren Mitglieder haben damals in Gedenken an ihre Solistin diese Gedenkstunde ins Leben gerufen. „Es gibt in und um Bad Saulgau viele betroffene Familien, und alle sind herzlich eingeladen“, fährt Walter Köhler fort und ergänzt, dass auch Kinder gemeint seien, deren Leben „noch nicht richtig begonnen“ habe, wie etwa die sogenannten Sternenkinder.

Wer möchte, kann in einem Fürbitt-Buch den Namen des Kindes eintragen. Für jedes Kind wird später ein Licht an der Osterkerze, dem Symbol für die Auferstehung, entzündet. Das Licht soll für die Hoffnung stehen, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, sondern dass die Verstorbenen mit den Lebenden durch das göttliche Band der Liebe für immer miteinander verbunden sind. „Der Trauer Raum und Ausdruck geben, sich an das geliebte Kind erinnern, es beim Namen nennen, das ist sehr heilsam und gibt Kraft“, weiß Walter Köhler aus eigener Erfahrung.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen bieten die Katholische Kirche, die Pastoralreferentin Schwester Ursula und Walter Köhler diese Gedenkstunde regelmäßig einmal pro Jahr an. Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist eingeladen, daran teilzunehmen.