Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal unter anderem im Angebot: Eine erleuchtete Stadt, Partys in Kneipen und mehere Theater.

Theater rund um amüsanten Streit in Jungnau

Bürgermeister und Pfarrer können sich eigentlich gar nicht leiden – aber bei Geld fängt ihre „Freundschaft“ an. (Foto: Theater Jugnau )

Wann: Samstag, 18. November, ab 19:30 Uhr

Wo: Schlossgartenhalle, Jungnau

Eintritt: 8 Euro

Die Theatergruppe spielt mit musikalischer Umrahmung die verzwickte Geschichte "Zwei wie Hund und Katz" rund um Pfarrer, Bürgermeister und einen Brunnen mit Heilwasser auf.

Bad Saulgau leuchtet bei der langen Einkaufsnacht

Wann: Freitag, 17. November, bis 23 Uhr

Wo: Bad Saulgauer Innenstadt

Eintritt: frei

Stadtverwaltung, Tourismusbetriebsgesellschaft und Gewerbeverein Unser Bad Saulgau veranstalten lange Einkaufsnacht bis 23 Uhr. Dabei werden mehrere Gebäude in der Innenstadt angestrahlt. Mit wechselnden Motiven. Außerdem gibt es dazu ein Rahmenprogramm mit der Musiknacht, in der DJs in Gaststätten auflegen.

Die Felsenpicker spielen „Das große Geheimnis“

Sigmaringen Gombolds großes Geheimnis wird in Gutenstein gelüftet q Sigmaringen

Wann: Samstag, 18. November, ab 19:30 Uhr

Wo: Bürgerhaus Gutenstein

Eintritt: 9,50 Euro

Der Theater- und Fasnetsverein Felsenpicker Gutenstein führt das Theaterstück „Das große Geheimnis“ – ein Schwank von Bernd Gombold – auf.

Feiern zu Rockklassikern bei der "Extreme Revival Party"

Wann: Samstag, 18. November, 21 Uhr

Wo: Kino Mengen

Eintritt: 10 Euro

Mal wieder zu Depeche Mode tanzen oder zu Linkin Park über die Tanzfläche rocken? Das ist selten geworden, im Mengener Kino allerdings am Samstag wieder möglich. Bei der „Extreme Revival Party“ geht es nämlich genau darum.