Verabschiedungen zum Schuljahresende

Zum Ende des Schuljahres 2022/23 verabschiedete der Schulleiter der Helene–Weber–Schule, Sebastian Vosseler, einige Lehrkräfte, darunter langdienende Kollegen und Kolleginnen.

Elisabeth Burth kam 1982 an die damalige „Kaufmännische Schule Saulgau“. Nach dem Vorbereitungsdienst als technische Lehrerin umfasste ihre Lehrbefähigung damals Maschinenschreiben und Stenografie. Sie unterrichtete vor allem in der kaufmännischen Berufsschule und im Berufskolleg das Fach „Bürokunde“. Elisabeth Burth gehört zu den Pionierinnen der Textverarbeitung. Ihr stets gute Beziehung zu den Schülern äußerste sich in ihrer Tätigkeit als Verbindungslehrerin. Viele Jahre hat sie die Juniorenfirma geleitet. Im Frühjahr 2005, 20 Jahre nach der Ernennung zur technischen Lehrerin, erfolgte die Ernennung zur technischen Oberlehrerin. Neben der Juniorenfirma war es auch die Bücher– und später die Medienverwaltung, die sie mit viel Engagement übernommen hatte. Schulleiter Vosseler wünschte Elisabeth Burth für ihren Ruhestand alles Gute und gute Gesundheit.

Bianca Rauschenberger–Großmann hat neben ihren Fächern Deutsch und katholische Religionslehre auch die Lehrbefähigung für Erziehungswissenschaft für alle gymnasialen Stufen. Nachdem sie 2004 als Studienassessorin ihren Dienst an der gewerblichen Schule Bad Saulgau aufnahm, wechselte sie 2011an die Kaufmännische und Sozialpflegerische Schule, die heute Helene–Weber–Schule heißt. Wertschätzung, Einfühlsamkeit und guter Kontakt zu den Schülern gehören zu ihren besonderen Stärken. Folgerichtig wurde sie 2015 zur Beratungslehrerin bestellt, 2019 erfolgte die Beförderung zur Oberstudienrätin. Auf eigenen Wunsch wird sie an die Heimschule Kloster Wald, einem privaten Mädchengymnasium, beurlaubt. Für diese Aufgabe, die sie schon dieses Schuljahr im Rahmen einer umfangreichen Nebentätigkeit übernommen hatte, wünschte der Schulleiter alles Gute.

Diana Reutemann trat als erfahrene Krankenschwester und Diplom–Pflegepädagogin 2006 ihren Direkteinstieg als Lehrerin für die Fächer Pflege und Gesundheit an der Haus– und Landwirtschaftlichen Schule Bad Saulgau an. Ihr zweites Fach Gesundheit unterrichtete sie im Direkteinstieg an der beruflichen Schule in Aulendorf bei den Medizinischen Fachangestellten. Kaum hatte Reutemann ihren Direkteinstieg beendet, engagierte sie sich in der Lehrplanarbeit für Pflege. Ein Jahr später erfolgte die Ernennung zur Gewerbeschulrätin. Im Frühjahr 2013 erfolgte die Ernennung zur Studienrätin. Aus familiären Gründen wechselt Diana Reutemann an die Valckenburgschule in Ulm. Schulleiter Vosseler lässt diese sehr kompetente, kollegiale und engagierte Kollegin nur ungern ziehen, wie es in der Pressemitteilung der Schule heißt.

Darüber hinaus wurden die beiden Referendare Kevin Stumpp und Michael Eisele sowie die Referendarin Ricarda Fohr nach erfolgreich bestanden Prüfungen an andere Schulen verabschiedet.