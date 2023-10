Nur vier Tage nach dem Pokalduell treffen der SV Uttenweiler und die SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler erneut aufeinander. Dieses Mal in der Liga und dieses Mal in Uttenweiler am Samstag um 15 Uhr. Die Möglichkeit für die Mannschaft von Spielertrainer Florian Geiselhart, sich für das 3:4 zu revanchieren.

Uttenweiler mit Wut im Bauch

„Ich hoffe, dass die Mannschaft die gleiche Wut im Bauch hat wie ich“, kommentiert Spielertrainer Florian Geiselhart die Pleite im Pokalspiel seines SV Uttenweiler in Altshausen, als sein Team einen 3:1-Vorsprung verspielte. Grünes Licht gibt Geiselhart für die beiden Spieler, die in der Pause raus mussten: Er selbst und Stefan Maurer. Der Hüne hatte einen scharfen Eckball genau an die Schläfe bekommen. „Stefan war kurz weg. Er wollte weiterspielen, aber die Gesundheit geht vor.“

Nochmals so eine Konzentrationsschwäche wie gegen Altshausen dürfe man sich nicht leisten. „Ja, durchwachsener Saisonstart trifft es ganz gut. Wir haben am Anfang durch drei Unentschieden zu wenig Punkte geholt, leisten uns dann einen krachenden Aussetzer gegen Öpfingen (0:5, d. Red.).“ Zuletzt seien die Leistungen aber okay gewesen, nur die fehlende Konstanz sei sicher ein Ansatzpunkt. „Aber spielerisch war das zuletzt okay.“

Daniel Schmid wird operiert

In Sachen Langzeitverletzte sieht der Verein inzwischen Licht am Ende des Tunnels. Daniel Schmid wird demnächst wegen einer Schleimbeutelfalte im Knie operiert. „Pascal Haberbosch steigt langsam wieder ins Training ein. Und am Samstag kann auch Sebastian Traub wieder spielen.“

Hyseni ist stolz auf seine Mannschaft

Safet Hyseni, Trainer der SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler, war selbstverständlich mit der Leistung seiner Mannschaft im Pokal zufrieden. „Eine glatte eins für die Moral, die meine Mannschaft gezeigt hat, wie sie sich wieder zurückgekämpft hat“, lobt er das Verhalten nach dem 1:3-Rückstand.

Ein Sonderlob verdiene sich derzeit Martin Funk, der seit drei, vier Wochen sein Potenzial abrufe, ein echter Führungsspieler sei. Bezeichnenderweise habe Funk den Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Rico Schweizer eingeleitet. „Martin erobert den Ball, spielt sich über links durch, flankt und Rico Schweizer schließt schön gegen den Lauf des Torhüters ab.“

Für Altshausen zählt die Liga

„Es hat mich gefreut, dass gerade die jungen Spieler wie Lennard Bachmann oder Rico Schweizer gegen Uttenweiler so überzeugt haben.“ Doch vom Sieg im Pokal lässt sich Hyseni nicht blenden. „Für uns zählt in erster Linie die Liga. Aber wir sind auf einem guten Weg, natürlich müssen die Effizienz und die Konstanz noch besser werden“, sagt der Trainer. Fehlen werden Hyseni einige Spieler wie Lasse Scharfenberg, Paul Löffler (Kreuzbandriss), Felix Mattmann (gesperrt), Jannik Steinmann. „Aber wir haben einen breiten Kader“, sagt Hyseni.