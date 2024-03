Die „Schwäbische Zeitung“ hatte es bereits in der Serie zum Start in die Rückrunde berichtet: Steffen Maurer zu kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Uttenweiler und Florian Geiselhart nachfolgen. Das hat der Verein in einer Mitteilung nun bestätigt. Steffen Maurer wird die Mannschaft gemeinsam mit Viktor Ruff trainieren. „Mit Steffen Maurer und Viktor Ruff treten zwei langjährige Führungsspieler des SV Uttenweiler die Trainernachfolge der ersten Mannschaft an“, schreibt der Verein über die beiden Ex-Landesligaspieler.

Bleibt Geiselhart als Spieler? Gulde geht

Zur neuen Saison 2024/’25 werde das Trainerteam im Sommer den Stab vom scheidenden Trainerduo Florian Geiselhart/Jochen Gulde übernehmen, heißt es weiter. Geiselhart hat, wie er bereits in der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, selbst angekündigt, nach dieser Saison sein Traineramt beim SVU niederzulegen. Wohin sein Weg führt, sei aktuell noch unklar.

Der Verein schreibt: „Der Wunsch aus den Reihen des SVU ist ganz klar: Florian soll auch weiterhin als Spieler für die Blau-Weißen auflaufen“. Dagegen wird Jochen Gulde zum Saisonende als Co-Trainer zu den Spfr Hundersingen wechseln. Geiselhart hatte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ ebenfalls bereits Interesse bekundet, dass er sich vorstellen könnte, auch als Spieler zu bleiben.

Maurer und Ruff: Erfolge bei neuen Vereinen

Zur Verpflichtung des Duos Maurer/Ruff schreibt der Verein: „Die Abteilungsleitung ist stolz und glücklich, Steffen und Viktor wieder in den eigenen Reihen willkommen zu heißen. Beide kehren damit auf ihren Heimatsportplatz zurück, auf welchem sie einst das Fußballspielen erlernten und später mit dem Landesligaaufstieg ihren größten Erfolg feierten.

Derzeit trainiert Steffen Maurer noch den Bezirksligakonkurrenten SG Ertingen/Binzwangen, den er in seiner vierjährigen Amtszeit zum Aufstieg aus der Kreisliga A und danach zum souveränen Klassenerhalt geführt hatte. Auch derzeit liegt die Mannschaft auf Kurs Klassenerhalt als beste Mannschaft der Vereine, die in der kommenden Saison dem neuen Bezirk Oberschwaben angehören. Ruff trainiert als Spielertrainer den A-Ligisten SV Dürmentingen und konnte mit seiner Mannschaft in seiner Amtszeit ebenfalls Spitzenplätze belegen.