Uttenweiler hat sich eindrucksvoll für die Pokalpleite revanchiert und Altshausen mit 5:1 besiegt. Der FCK siegte in Hundersingen, Ostrach musste eine Heimpleite einstecken. Die Überraschung des Tages gelang Blönried/Ebersbach, das in Ehingen siegte. Negativüberraschung war Ertingen/Binzwangens Heimpleite gegen das bisherige Schlusslicht SV Oberdischingen.

SV Uttenweiler ‐ SGM Altshausen/Eb. 5:1 (2:1).

Tore: 1:0 Stefan Maurer (24.), 2:0 Florian Geiselhart (40.), 2:1 Eigentor (45.), 3:1 Jochen Gulde (55.), 4:1, 5:1 Kevin Schelkle (55./65.). ‐ Z.: 270. ‐ Vier Tage nach dem Pokalaus gegen denselben Gegner münzte Uttenweiler seine Überlegenheit in einen Sieg um. „Wir haben uns viele Torchancen erarbeitet und nach dem 3:1 dieses Mal nicht aufgehört“, sagte Uttenweilers Pressemann Dietmar Gösele. Dem 1:0 ging ein Freistoß von Geiselhart auf den Kopf des aufgerückten Stefan Maurer voraus, das 2:0 legte Jochen Gulde Geiselhart auf, ehe ein Kopfball von einem Uttenweiler Spieler unglücklich ins eigene Tor verlängert wurde. Den dritten SVU-Treffer legte erneut Geiselhart für Gulde auf. Sinnbildlich die beiden Treffer von Kevin Scheklke, der zweimal aus mittiger Position den Ball mit Schüssen unter die Latte nagelte zum 5:1-Endstand.

FC Ostrach ‐ SGM SW Rottenacker/Munderkingen 1:3 (0:1).

Tore: 0:1 Tom Stocker (9.), 0:2, 0:3 Lukas Ottenbreit (53./58.), 1:3 Rene Zimmermann (89./FE). ‐ Z.: 120. ‐ „Das war ein Totalausfall unserer Mannschaft. Zur Halbzeit kann es hier schon 8:0 für den Gegner stehen. Es stand nur 0:1, das war das einzig Positive“, ging Abteilungsleiter Raphael Vetter mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Natürlich kehren nach und nach die Verletzten zurück und die sind noch nicht ganz fit, aber irgendwann ist auch mal gut mit den Ausreden.“ Die Gäste trafen noch dreimal das Aluminium. Nur Leon Pialoudis („Er hat zehn unmögliche Dinger rausgeholt“) und Rene Zimmermann nahm Vetter von seiner Kritik aus.

Spfr Hundersingen ‐ FC Krauchenwies/H./Gögg. 1:4 (1:1).

Tore: 0:1 Simon Kronenthaler (10.), 1:1 Agim Rahmani (45. +3), 1:2 Patrick Vogler (61.), 1:3 Simon Kronenthaler (83.), 1:4 Eigentor (88.). ‐ Z.: 150. ‐ „Das war das erste Mal in dieser Saison, dass wir verdient verloren haben, auch wenn das Ergebnis um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“, sagte Hundersingens Spielertrainer Jonathan Guth nach der Partie. Vor dem 0:1 rettete Torwart Buzengeiger, dann klärte Guth, schoss aber Kronenthaler an ‐ 0:1. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt fiel der Ausgleich. Flanke von Hiller und Rahmani traf. „In der Pause habe ich gesagt, dass was geht, ahnte aber: Wer das 2:1 schießt, gewinnt“, so Guth. Nach einem umstrittenen Freistoß und einer ebenso umstrittenen Situation im Strafraum fiel das 2:1 für die Gäste aus dem Gewühl und auch beim 1:3 reagierte Buzengeiger eigentlich glänzend, doch nach der Abwehr sprang der Ball auf und drehte sich ins Tor.

FV Bad Schussenried ‐ SG Öpfingen 1:1 (1:1).

Tore: 0:1 Jonas Herde (2.), 1:1 luca Maucher (45. +1). ‐ Z.: 100. ‐ Ein gutes Spiel, dem aber die Torraumszenen fehlten. Nach einer Minute bekamen die Violetten den Ball nicht weg, Chipball auf Herde ‐ 0:1 (2.). Nach einer Ecke erzielte Maucher ‐ am kurzen Pfosten postiert ‐ per Kopf den Ausgleich. „Auch in Halbzeit zwei gab es relativ wenige Torraumszenen. Kurz vor Ende hatten wir ein bisschen Glück, dass wir nicht das 1:2 fangen, als unser Torwart im Eins-gegen-eins hält“, sagte Abteilungsleiter Ralf Haug.

SGM TSV Ertingen/SV Binz. ‐ SV Oberdischingen 1:3 (0:0).

Tore: 0:1 Julian Albrecht (56.), 0:2 Benjamin Schirmer (60.), 0:3 Julian Albrecht (77.), 1:3 Manuel Steinborn (88.). ‐ Z.: 250. ‐ „Ich habe noch vor dem Spiel alles getan, dass wir den Gegner nicht unterschätzen, aber der Gegner war heute griffiger, bissiger, hat verdient gewonnen“, sagte SG-Trainer Steffen Maurer. „Für die zweite Halbzeit hatten wir uns eigentlich etwas vorgenommen.“ Dann aber segelte eine Ecke in die Mitte, wurde auf den zweiten Pfosten verlängert und Albrecht traf mit seinem ersten Streich. Vor dem zweiten Tor kam ein tiefer Ball in die Schnittstelle, der Ertinger Verteidiger war eigentlich schneller am Ball, doch nach Ansicht der Gastgeber übersah der Schiedsrichter ein Foul am SG-Verteidiger, sodass der Gästespieler alleine auf den Torwart zulief, das 0:3 resultierte aus einem Weitschuss Albrechts.

TSG Ehingen ‐ SGM Blönried/SV Ebersbach 3:4 (1:1).

Tore: 1:0 Dominik Pikneev (5.), 1:1 Lorenz Weiß (24.), 2:1 Fabian Heitele (47.), 2:2 Fabian Müller (51.), 2:3 Samuel Maier (60.), 3:3 Kristof Majewski (80./FE), 3:4 Fabian Rauch (86.). ‐ „Drei Gegentore sind nach individuellen Fehlern passiert“, sagte TSG-Abteilungsleiter Dirk Bauder nach dem Spiel. Die TSG Ehingen habe erneut den Kampf nicht angenommen. Besonders unglücklich war die Situation vor dem abschließenden 3:4. Der TSG wurde ein Tor wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt; im Gegenzug erzielten die Gäste den Siegtreffer.

SG Altheim ‐ TSV Sigmaringendorf 3:0 (1:0).

Tore: 1:0 Johannes Rech (21.), 2:0 Robin Rech (67.), 3:0 Johannes Rech (85.). ‐ Fabian Schrade von der SGA schilderte ein Spiel mit klaren Chancen für die SG Altheim. Sie habe eine gute kämpferische Leistung geboten. Torhüter Marco Joos hat einige Chancen der Gäste mit guten Paraden zunichte gemacht.