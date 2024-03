Der TSV Altshausen hat nach dem Sieg im Auftaktwettkampf zur Bezirksliga im zweiten Wettkampf zu Hause gegen den TSV Urach eine Niederlage hinnehmen müssen.

Erstes Gerät geht an Altshausen

Der Wettkampf begann am Boden. An diesem Gerät zeigten beide Mannschaften spektakuläre Übungen. Besonders beeindruckt zeigten sich die zahlreichen Zuschauer in der Altshausener Sporthalle von den beiden Doppelsalti rückwärts der Mannschaft aus Urach, die man in der Bezirksliga eher selten zu sehen bekommt. Aber auch Altshausen überzeugte mit ästhetischen Übungen und nur geringen Abzügen. Am Ende konnte Altshausen das Gerät sogar mit einem knappen Vorsprung von 0,15 Punkten für sich entscheiden.

Urach gewinnt nächste Geräte deutlich

Am Pauschenpferd zeigte Urach seine Stärke und gewann deutlich mit über sechs Punkten Vorsprung. Die höheren Ausgangswerte der Übungen und die bessere Ausführung brachten den entscheidenden Vorteil für die Gäste. An den Ringen zeigten beide Mannschaften erneut spektakuläre Darbietungen. Urach konnte an diesem Gerät zwei weitere Punkte für sich verbuchen. Nach einer kurzen Pause ging es zum Sprung, wo der Gegner mit schwierigen Sprüngen, darunter zwei Tsukahara gestreckt, glänzte. Dank der deutlich höheren Ausgangswerte gewann Urach auch dieses Gerät mit drei Punkten Vorsprung.

Altshausen steigert sich

Insgesamt hatten die Gäste nun einen Vorsprung von zwölf Punkten, der aus Altshausener Sicht kaum noch aufzuholen war. Am Barren steigerten die Altshausener ihre Leistung vom vergangenen Wettkampf mit vier Punkten sehr deutlich. Alessandro Arlia und Lukas Rauch turnten fast fehlerfrei und auch der Rest der Mannschaft überzeugte. Doch auch die Uracher Riege zeigte sehr starke Übungen und entschied das Gerät mit nur einem Zehntelpunkt Vorsprung für sich. Ähnlich knapp ging es am Reck zu. Hier hatte Urach am Ende mit 0,5 Punkten die Nase knapp vorn.

Zweiter Heumwettkampf steht an

Im Endergebnis siegte Urach mit 268,4:256,25 Punkten. Doch der TSV Altshausen steigerte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf nochmals und zeigte eine hervorragende Leistung. Die Gäste aus Bad Urach haben indes andere Ziele als Aufsteiger Altshausen. Sien peilen ihrerseits den Aufstieg in die Landesliga an und gewannen den Wettkampf verdient.

Am Karsamstag, 30. März, 14 Uhr folgt nun der dritte Wettkampf für den TSV Altshausen. Gegner in der Sporthalle Altshausen ist dann der TSV Dunningen, der in dieser Saison noch keinen Wettkampf bestritten hat.

