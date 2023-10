Unverpacktladen schließt nach neun Monaten

Das war so nicht geplant: Nach knapp neun Monaten schließt Diana Zimmermann am Samstag, 21. Oktober, die Türen ihres Unverpacktladens mit Café in der Pfarrgasse in Bad Saulgau. Dafür gibt es mehrere Gründe. Dass diese Einzelhandelsgeschäfte mit ihrem verpackungsfreien Sortiment schon länger in einer Krise stecken, ist nur einer davon. Eine Nachfolge wird es deshalb auch nicht geben.

Treffpunkt für Mütter

An diesem Vormittag ist wieder Babytreff im schönen Ladenraum in der Pfarrgasse. Mütter sitzen in der gemütlichen Plauderecke beim Stillen, trinken Tee und tauschen sich über ihren Alltag aus. Sie werden sich schon bald einen neuen Treffpunkt suchen müssen.

Ein beliebter Treffpunkt ist die Plauderecke im Erdgeschoss. (Foto: Anita Metzler-Mikuteit )

Denn für die Ladeninhaberin Diana Zimmermann ‐ sie hat den Unverpacktladen Anfang Februar von Johanna Wiedergrün und Bernadette Schneider übernommen ‐ ist schon seit Längerem klar, dass sie einen Schlussstrich ziehen muss. Und das tut weh, war sie doch voller Begeisterung an den Start gegangen.

Problem auch in anderen Städten

Das Unverpackt-Konzept kriselt auch in anderen Städten zwar schon länger. Doch das war kein Grund für sie, nicht einen Neustart mit neuen Ideen zu wagen.

Etwa mit Vortragsreihen oder einem erweiterten Warenangebot, darunter hochwertige Yoga- und Freizeitkleidung, Bettwäsche oder Bücher. Im Innen- und Außenbereich wurden zusätzliche Sitzplätze geschaffen.

Küche hätte umgebaut werden müssen

Auch gab es anfänglich unter anderem die Idee, ayurvedisches Essen anzubieten. Doch dazu hätte die Küche mit einem hohen finanziellen Aufwand umgebaut werden müssen.

Ich wollte vor allem eins: einen Ort der Begegnung schaffen. Diana Zimmermann

Irgendwann zeichnete sich ab, dass der Laden samt Café, obwohl er gerade in den Sommermonaten gut frequentiert wurde, sich nicht rechnet. „Ich wollte vor allem eins: einen Ort der Begegnung schaffen“, so Diana Zimmermann. Einen Treffpunkt für alle, die sich wohlfühlen und eine kleine Auszeit nehmen wollen.

Zu geringe Nachfrage

Auch war es ihr von Anfang an wichtig, das Bewusstsein für ein bewusstes und nachhaltiges Leben und eine gesunde Ernährung zu schärfen.

Dazu zählt für sie auch der plastikfreie Einkauf im Laden. Doch der führte von Anfang an ein Schattendasein. „In dem Bereich gab es eine viel zu geringe Nachfrage“, sagt sie.

Sich mit Gläsern auf den Weg zu machen und diese an den Schütten mit Reis, Kaffee, Nudeln oder Quinoa und anderen Trockenprodukten zu befüllen, scheint vielen zu zeitaufwendig zu sein.„Obwohl das wirklich alles ganz hochwertige Produkte sind“, ergänzt die Inhaberin.

Reduzierte Ware

In diesen Tagen wird es zunehmend leer im Ladenraum, viele Waren sind deutlich reduziert, bevor am Samstag, 21. Oktober, die Türen endgültig schließen werden.

„Ob Kleidung, Geschirr, Möbel, Nahrungsmittel, es muss alles raus“, sagt Zimmermann und ergänzt mit spürbarer Enttäuschung, dass sie dieses Projekt mit einem „klaren Minus“ abschließt.

Sie gibt wieder Yogaunterricht

Klar ist für sie auch: Mit mehr Personal hätte sie vieles anders und nachhaltiger umsetzen können. Doch das haben die wenigen Einnahmen, denen Monat für Monat viel höhere Ausgaben gegenüberstanden, nicht zugelassen. „Man hätte noch so viel umsetzen können“, sagt sie.

Jetzt widmet sich wieder ganz ihrer Passion: dem Yogaunterricht. Seit September bietet sie diesen in Hoßkirch in neuen Räumlichkeiten im hinteren Bereich des dortigen Dorfladens an. Dort soll es ergänzend zu den Yogakursen zukünftig noch viel mehr Veranstaltungen geben. Konzerte etwa, oder Seminare und Vorträge.

Zum Abschlussfest des Unverpacktladens mit Kaffee und Kuchen am Samstag, 21. Oktober, sind alle Interessierten eingeladen.