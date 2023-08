Unvergessliche Eindrücke abseits vom Jakobsweg

Einmal auf dem Jakobsweg unterwegs sein — davon haben Jutta Jordan und Michaela Lutz schon lange geträumt. Vor Kurzem ist dieser Traum wahr geworden. Jedoch auf andere Weise, als es sich die Pilgerinnen vorgestellt haben. Erst abseits der klassischen Wanderstrecke gab es unvergessliche Erfahrungen und Eindrücke, die sie noch lange begleiten werden.

Der kleine „Camino Portugues“ Küstenweg mit einer Länge von rund 250 Kilometern gilt als idealer Weg für Einsteiger. Er beginnt in der portugiesischen Stadt Porto, Endziel ist der galizische Wallfahrtsort Santiago de Compostela mit seiner weltberühmten Kathedrale. In zwei bis drei Wochen lässt sich die weitgehend flache Strecke mit nur wenigen Höhenmetern gut bewältigen. All das hat in das zeitliche Konzept von Jutta Jordan und Michaela Lutz gepasst.

Während Jutta Jordan nach der Schließung ihrer kleinen Drogerie Vitafaire schon vor dem Pilgerstart in Spanien und Portugal unterwegs war, kam Michaela Lutz direkt nach Porto, um sich von hier aus gemeinsam auf den Weg zu machen. „Nach meiner zehnjährigen Selbständigkeit wollte ich mit dieser Auszeit diesen Lebensabschnitt ganz bewusst abschließen und mich innerlich auf den Neubeginn vorbereiten“, sagt Jutta Jordan. Den Alltag hinter sich lassen und offen sein für neue Impressionen, das stand für Michaela Lutz im Vordergrund. Den ersten Pilgerstempel holten sie sich planmäßig am selben Abend.

Die erste Ernüchterung gab es aber schon wenig später in einer Pilgerherberge. Vor dieser mussten sich die beiden völlig übermüdet in einer langen Schlange an einer stark befahrenen Straße einreihen. Der Zehn–Betten–Schlafsaal, der dort auf sie wartete, war laut, ständig klingelte ein Handy. Es gab keine Fenster, dafür eine geräuschvolle Klimaanlage. „Wir waren am nächsten Tag fix und fertig“, berichten die beiden. Die Pilgerherberge am darauffolgenden Tag war überfüllt, es gab keinen einzigen freien Platz. Daraufhin entschieden sie sich, die klassische Route nicht wie geplant weiter zu verfolgen, sondern den weiteren Reiseverlauf eigenständig zu organisieren.

Statt stur den vorgezeichneten Weg zu gehen, haben sie sich etappenweise alternative Wegstrecken und Unterkünfte gesucht. „Was uns auch gestört hat, war bei vielen diese Jagd nach dem Stempel“, so die beiden rückblickend. Ohne große Erwartungen und offen für alles, was kommt, seien sie in Porto losgelaufen. Das gab ihnen schließlich auch die Freiheit, nach den ersten Erfahrungen auf ihre inneren Stimmen und Bedürfnisse zu hören und flexibel zu reagieren. Dafür wurden sie vielfach belohnt: Entlang dieser Wege abseits des klassischen Küstenwegs gab es von Beginn an besondere Begegnungen und Impressionen.

Sie entdeckten zufällig einen mystischen Meditationsgarten. „Plötzlich kam der Besitzer auf uns zu und hat uns eingeladen, gemeinsam zu meditieren.“ Besonders gerne erinnert sich Jutta Jordan an ihren „Lieblingsstrand“ Praia da Nosa Senora, was übersetzt „Strand unserer Lieben Frau“ bedeutet, in unmittelbarer Nähe zu einer kleinen Kapelle.

Statt sich zeitlich unter Druck zu setzen, sind sie immer mal wieder mit dem Bus gefahren. „Diesen permanenten Termindruck, dieses Getaktete haben wir im Alltag schon genug, da wollten wir das nicht auch noch auf dem Pilgerweg haben“, sagt Michaela Lutz. Auch oder gerade weil so vieles anders lief als geplant, wurde diese Reise zu einem „reichen und ganz besonderen Erfahrungsschatz“, der sie noch lange begleiten wird.