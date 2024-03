Die Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau platzt jetzt schon aus allen Nähten. Und es könnte noch schlimmer kommen. Weil die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr 2024/2025 so hoch sind, droht der größten Grundschule im Landkreis Sigmaringen sogar die Siebenzügigkeit. Zur Not müssten Klassen in einem Container unterrichtet werden. Entschieden ist aber noch nichts.

Klassenteiler liegt bei 28

In der Sitzung des Sozialausschusses am vergangenen Donnerstag holte Frederik Söder (SPD), selbst Lehrer an der Berta-Hummel-Schule, in Gedanken den Rechenschieber heraus. 155 neue Schüler ab dem kommenden Schuljahr würden einen Klassenteiler von 28 Schülern bedeuten. „Wir sind demnach kurz vor der Siebenzügigkeit“, sagte Söder. Der Klassenteiler liegt bei 30 Schülern.

Die Schule ist mehr als voll. Elisabeth Gruber

Das Ziel der Verwaltung ist aber eigentlich, die Grundschule von der momentanen Sechszügigkeit wieder auf fünf Züge zurückzuführen. „Die Schule ist mehr als voll“, sagte auch Elisabeth Gruber von den Freien Wählern.

Besichtigung mit Gemeinderat

Die Stadt besichtigt daher gemeinsam mit Vertretern aller vier Gemeinderatsfraktionen am Donnerstag, 14. März, die Berta-Hummel-Schule, um sich noch einmal in aller Ruhe die örtlichen Begebenheiten anzuschauen. „Wir brauchen erst eine Datenbasis. Ich will nichts übers Knie brechen“, sagte Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller in der Sitzung.

Er schließt aktuell aufgrund der räumlichen Verhältnisse aber keine Containerlösung aus.

Auf der Liste der Besichtigungen steht außerdem auch der Walter-Knoll-Schulverbund, in dessen Bestandsgebäude ab dem Schuljahr 2025/2026 weitere Grundschulklassen untergebracht werden könnten, um die Berta-Hummel-Schule zu entlasten.

Osmakowski-Miller hat bereits angedeutet, auf einen Neubau einer zweiten Grundschule in der Kernstadt aus Kostengründen zu verzichten und stattdessen zu prüfen, ob aufgrund der zurückgehenden Anmeldezahlen am Walter-Knoll-Schulberbund Räume für die Grundschulklassen genutzt werden können.

Weitere Gruppe im Abenteuerland

Frederik Söder bat außerdem darum, zumindest darüber nachzudenken, ob zumindest einige Kinder, die im Sommer eigentlich in die erste Klasse kommen würden, nochmal für ein weiteres Jahr zurückgestellt werden könnten. „Man könnte im neuen Kindergarten Abenteuerland eine weitere Gruppe aufmachen“, ergänzte Söder.

Osmakowski-Miller könnte sich durchaus vorstellen, dass Kinder noch ein weiteres Jahr im Kindergarten bleiben. Er wisse aber auch, „dass das nicht ganz so einfach ist“.