Marec-Leon Hasenbeck, Rettungssanitäter und Geschäftsführer der Firma Medizin und Brandschutz mit Sitz in Hochberg, will eine Genehmigung als privater Anbieter für Krankentransporte mit Krankenkraftwagen. Doch daraus wird erst einmal nichts, denn das Landratsamt Sigmaringen hat seinen Antrag abgelehnt.

Hasenbeck legte bereits über seinen Rechtsanwalt Widerspruch ein, droht nun mit einer Klage. Der 26-Jährige ist indes kein Einzelfall. Ein Rettungssanitäter aus Ravensburg kämpft ebenfalls für seine Konzession.

Für seinen Antrag reichte Hasenbeck, der 2019 sein Unternehmen gründete, sämtliche von Landratsamt angeforderten Unterlagen ein. Unter anderem musste er einen Hygieneplan vorlegen, dazu eine Eichbestätigung des Wegstreckenzählers des Krankenwagens.

Container abgebaut

Auf seinem Grundstück in Hochberg errichtete er auf eigene Faust - ohne Wissen der Stadt - als Übergangslösung eine provisorische Rettungswache mit sechs Containern, die er mittlerweile abgebaut hat, „weil die Kosten auf Dauer viel zu hoch sind“, sagt Hasenbeck.

Man will nicht, dass ich mich in den Markt der staatlich anerkannten Hilfsorganisationen dränge. Marec-Leon Hasenbeck

Außerdem stellte er bereits vor einigen Monaten Personal ein - darunter Rettungssanitäter und Notärzte. Sein Personal muss er derzeit in anderen deutschen Städten beschäftigen. Zu Hasenbecks Dienstleistungen zählen unter anderem Erste-Hilfe-Kurse, Notfalltraining für medizinisches Fachpersonal oder Brandsicherheitswachen.

Immer wieder seien ihm Steine in den Weg gelegt worden, weshalb er sich schikaniert fühle und massiv angegriffen. „Man will nicht, dass ich mich in den Markt der staatlich anerkannten Hilfsorganisationen dränge“, so Hasenbeck. Dabei gebe es reichlich Bedarf, denn es könne nicht genügend Rettungsmittel geben.

Ausschuss: Kein zusätzlicher Bedarf

Das sieht der Bereichsausschuss Gesundheit allerdings anders. Denn nach Ansicht von Volker Geier, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben, bestehe für ein zusätzliches Angebot im Bereich des Krankentransports kein Bedarf.

„Im Landkreis Sigmaringen sind mit den Maltesern und dem DRK zwei gesetzliche Leistungserbringer an insgesamt acht Standorten einsatzbereit“, so Geier. Beide Rettungsdienste seien leistungsfähig und agil und in der Lage, auch zukünftigen Mehrbedarf zu erbringen.

Jetzt wird geklagt. Marec-Leon Hasenbeck

Hasenbecks Antrag wurde letztendlich mit der Begründung abgelehnt, dass er zur Führung dieses Geschäfts fachlich ungeeignet sei und seine Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß ausgestattet seien. Nähere Auskünfte zum Ablehnungsbescheid will Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr, mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht geben.

Bad Saulgauer kündigt Klage an

„Jetzt wird geklagt“, so Hasenbeck, der seine Konzession gerichtlich einfordert und seinen wirtschaftlich entstandenen Schaden geltend machen will. Er weiß, dass es mehr als zwei Jahre dauern kann, ehe vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen eine Entscheidung gefällt werde.

Ich habe vom Landratsamt Ravensburg ständig neue Auflagen erhalten. Andreas Hofherr

Nicht weit weg von Hochberg kämpft Andreas Hofherr aus Oberzell ebenfalls für seine Konzession für Krankentransporte. Die Schilderungen des Rettungssanitäters weisen Parallelen zu Hasenbeck auf.

„Ich habe vom Landratsamt Ravensburg ständig neue Auflagen erhalten“, sagt Hofherr, der vor einem Jahr den Antrag gestellt hat und seither den Eindruck hat, „dass gar keine zielführende Zusammenarbeit gewollt ist.“

Er erkenne vonseiten des Landratsamts nicht den Willen, seinen Antrag zu genehmigen. Hofherr investierte bereits rund 30.000 Euro für einen Krankentransportwagen, der bei ihm auf dem Hof steht. Hofherr, der ebenfalls entsprechendes Personal vorweisen kann, habe - so sagt er - zwar alle Mängel beseitigen können, aber trotzdem eine Ablehnung erhalten.

Neuen Antrag gestellt

Mittlerweile liegt dem Landratsamt Ravensburg ein zweiter Antrag zur Prüfung vor - nicht von Hofherr, sondern von einem Betriebsleiter, den er für sein Unternehmen gestellt hat. Der Betriebsleiter habe seit 2019 eine Konzession für Krankentransporte - hauptsächlich im Stuttgarter Raum.

Daher erhofft sich Hofherr nun, dass das Landratsamt ihm die Genehmigung erteilt, damit er endlich loslegen können, ohne ein Gerichtsverfahren abwarten zu müssen. Denn Hofherr hat genau wie Hasenbeck Geld und Zeit verloren.

Unserer Erkenntnis nach stoßen die Antragsteller auf Landratsämter, die restriktiv vorgehen. Andreas Wolf

Unterstützung unterhalten indes die beiden Antragsteller von Andreas Wolf, Vorsitzender des Vereins Interessengemeinschaft private Rettungsdienste Baden-Württemberg, die sich um die Belange von privaten Anbietern kümmern oder denjenigen, die es werden wollen, aber auf Ablehnung stoßen.

„Unserer Erkenntnis nach stoßen die Antragsteller auf Landratsämter, die restriktiv vorgehen“, sagt Wolf, der Verständnis dafür habe, dass die Behörden die Anträge genau prüfen würden. Er kenne auch Landratsämter, die schnell und unbürokratisch die Anträge genehmigen würden.

Verbindungen zu Hilfsorganisationen

Im Fall der beiden Landratsämter in Sigmaringen und Ravensburg würden die Hürden sehr hoch sein. „Die Ämter verlangen schon vollständige Personallisten vor der Antragstellung“, so Wolf.

Wir wissen von teilweise katastrophalen Wartezeiten. Andreas Wolf

Seine Vermutung: „Wir entdecken immer wieder Querverbindungen zu den Hilfsorganisationen, die sich nicht in die Suppe spucken lassen wollen.“ Demnach seien es wirtschaftliche Gründe, warum die privaten Anbieter abgelehnt würden. Aktuell können 105 Euro pro Krankentransport abgerechnet werden.

Dabei hält Wolf es für überaus wichtig, dass die Krankentransporte gerade in ländlichen Gegenden ausgebaut würden. „Wir wissen von teilweise katastrophalen Wartezeiten. Der Krankentransport liegt am Boden. Umso erfreulicher wäre es, wenn private Anbieter zugelassen werden“, ergänzt Wolf, der im Karlsruher Raum tätig ist. Der Verlierer - so Wolf - sei der Patient. „Kein Mensch denkt an den Patienten, der nicht nach Hause kommt.“

Änderung im Gesetz

Und auch rechtlich bewegten sich seiner Ansicht nach die Behörden auf dünnem Eis. „Ich glaube, viele Sachbearbeiter wissen gar nicht, dass die Verträglichkeitsprüfung, auf welche die Behörden pochen, 1998 aus dem Gesetz geflogen ist“, ergänzt Wolf, der daher von Rechtsbeugung spricht. Die Behörden seien gut beraten, die privaten Anbieter bei der Antragstellung zu unterstützen und diese nicht noch zu erschweren.