Schockmoment am Mittwochabend in Bad Saulgau: Offensichtlich beim Verstecken spielen ist zehnjähriges Mädchen aus dem Fenster einer Ferienwohnung rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hat das Kind offenbar das Fenster geöffnet und sich gegen ein Fliegergitter gelehnt - das schließlich nachgab.

Die Zehnjährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei nicht. Eine Notfallseelsorgerin übernahm vor Ort die Betreuung der Angehörigen.