Mehrere hundert Euro hat ein bislang Unbekannter am Samstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr aus den Umkleidekabinen am Sportplatz am Krautlandweg gestohlen.

Während eines Fußballspiels machte sich der Täter in den Kabinen an den persönlichen Gegenständen der Spieler und des Schiedsrichters zu schaffen und flüchtete mit dem Bargeld, das berichtet die Polizei. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Telefon 07581/4820 entgegen.

Empfohlene Artikel Bad Saulgau TC Bad Saulgau stellt Jugendarbeit neu auf q Bad Saulgau

Zudem weist die Polizei eindringlich daraufhin, keine Wertsachen unbeaufsichtigt in Umkleideräumlichkeiten zurückzulassen. Auch dann nicht, wenn zwar Personen anwesend sind, aber ein größerer unbestimmbarer Personenkreis Zugang zu den Aufenthaltsräumen hat.