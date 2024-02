Unbekannter im Krümelmonster-Kostüm verletzt zwei Männer

Nach einer Körperverletzung in einem Partyzelt am Donnerstagabend sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen. Gegen 22.15 Uhr geriet ein Unbekannter mit einem 23- und einem 22-Jährigen in Streit.

Während er einem mehrmals mit der Faust seitlich gegen den Kopf schlug, schubste er den Zweiten zu Boden, sodass dieser auf dem Hinterkopf aufschlug. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt, circa 185cm groß, korpulent mit braunen, sehr kurzen Haaren beschrieben und soll zur Tatzeit ein blaues Krümelmonster-Kostüm getragen haben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.