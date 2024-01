Unbekannter fährt VW an und flüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen hat am vergangenen Montag zwischen 11.45 und 13 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer rund 750 Euro Sachschaden an einem VW Passat angerichtet, der auf dem Krankenhausparkplatz in der Straße Gänsbühl in Bad Saulgau abgestellt war. An dem Wagen entstanden großflächige Kratzer und Lackabtragungen, wie dei Polizei mitteilt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet unter Telefon 07581/482-0 um Hinweise.