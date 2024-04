Unbekannter fährt gegen Fahnenmasten und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist am Freitag gegen 22 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau mit zwei Fahnenmasten kollidiert und hat sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau unter der Telefonnummer 075814820 zu melden.