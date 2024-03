Bad Saulgau

Unbekannte steigen in ehemalige Schule ein

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

In eine ehemalige Schule in der Schützenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag eingestiegen und haben dort nach Angaben der Polizei ihr Unwesen getrieben. Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro durch Graffiti-Schmierereien und eine beschädigte Türe zu einem Materialraum sind die Bilanz.