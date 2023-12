Bad Saulgau

Unbekannte beschädigen Bushaltestelle

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand im Laufe des vergangenen Wochenendes an einer Bushaltestelle in der Schützenstraße. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Beschädigung aus und hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 17:56 Von: sz