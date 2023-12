Umut Camkiran (34, rechts) ist neuer Träger des Asia Coninental Titels nach Version des World Boxing Councils (WBC). Der in Bad Saulgau geborene Profiboxer besiegte am Samstagabend den Münchener Edi Delibaltaoglu (links) durch K.o. nach 1:21 Minuten in der dritten Runde vor dem Publikum einer mit rund 900 Zuschauern ausverkauften Bad Saulgauer Stadthalle. Insgesamt sahen die Boxsportfans einen gelungenen Kampfabend.