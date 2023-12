Am Samstag hat sein Kampf fast eine vierstellige Zahl an Zuschauern in die Bad Saulgauer Stadthalle angezogen: Umut Camkiran krönte sich mit einem K.o.-Sieg nach 1:21 Minuten in der dritten Runde gegen Eddy Delibaltaoglu zum neuen Asia Continental Meister nach Version des World Boxing Councils (WBC).

Im April will der 34 Jahre alte, in Bad Saulgau geborene und in Ravensburg lebende Camkiran seinen nächsten Kampf bestreiten. Unsere Redaktion hat ein kurzes Video vom gewinnbringenden K.o.-Schlag gedreht

Ein Video des gesamten Kampfs gibt es „free“ auf dem Portal www.fight24.tv.