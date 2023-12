Alles ist bereitet für den großen Kampfabend am Samstagabend in der Bad Saulgauer Stadthalle. Im Hauptkampf trifft Umut Camkiran (links) auf Edi Delibaltaoglu (rechts). Es geht um den Asia Continental Titel nach Version des World Boxing Councils (WBC). Am Freitagnachmittag wurden die Boxer in den Hallen der Firma Kessler in Bad Buchau gewogen.

Umut Camkiran brachte - mit Kleidung - 126,5 Kilogramm auf die Waage, sein Kontrahent 122 Kilogramm. Der Kampf ist der Höhepunkt von sechs Kämpfen, die am Samstagabend in der Bad Saulgauer Stadthalle ausgetragen werden. In einem weiteren Schwergewichtskampf trifft der Riedlinger Konstantin Biegler (102 Kilogramm) auf Yasin Basar (95 Kilogramm) aus Ravensburg. Für diese beiden Kämpfer ist es der erste Kampf nach einigen Jahren. Der Kampfabend beginnt um 19 Uhr, die Halle öffnet gut eine Stunde früher, mit dem Hauptkampf wird gegen 22 Uhr gerechnet. Foto: Marc Dittmann