Einen stimmungsvollen Boxsportabend der Extraklasse haben die rund 900 Zuschauer am Samstagabend in der Bad Saulgauer Stadthalle geboten bekommen. In denkmalgeschütztem Ambiente erlebten sie ein Ende, das nach dem Geschmack der meisten Fans war. Frenetisch feuerten sie ihren Lokalmatadoren Umut Camkiran an und feierten nach dem schnellen Kampfende den neuen Träger des Asian-Continental-Gürtels nach Version des World Boxing Councils (WBC).

Sprechchöre für Camkiran

„Umut, Umut, Umut“ - schon während des (kurzen) Kampfs, der insgesamt gerade mal sieben Minuten und einundzwanzig Sekunden dauerte, feuerte der Großteil der Zuschauer in der Bad Saulgauer Stadthalle den Lokalmatadoren an. Zaghafte Eddy-Sprechchöre beantworteten die Camkiran-Anhänger sofort mit deutlich lauteren Zuneigungsbezeigungen für ihren Mann. Dabei blieb die Atmosphäre aber immer fair, positiv, freundschaftlich.

Der Lokalmatador dominiert von Beginn den Kampf

Von Beginn an deckte der 1,83 Meter große Umut Camkiran seinen Gegner mit Schlagkombinationen ein, machte einen sehr fitten Eindruck und bewegte seine 126,5 Kilogramm sehr gut durch den Ring. Camkiran trieb in dem auf zehn Runden angesetzten Kampf seinen vier Kilogramm leichteren, aber zwei Zentimeter größeren Gegner vor sich her.

Trainerteam an Camkirans Seite

Ihm gehörte von Beginn an die Ringmitte, die Beobachtungen und Videoanalysen, die er und sein Trainerteam um Antonio Postigo gemacht hatten, und über die Camkiran vor dem Kampf öffentlich verständlicherweise nicht hatte sprechen wollen, erwiesen sich als goldrichtig. Ebenfalls in der Camkiran-Ecke: der Hungaro-Schweizer Istvan Szili. Der im vergangenen Jahr noch selbst im Ring Felix Sturm im Kampf um den Interconti-Titel geschlagen, aber am Jahresende seinen Rücktritt erklärt hatte und nun als Trainer arbeitet.

Lokalmatador boxt sehr variabel und explosiv

Mit variablen Schlägen auf den Körper zog Umut Camkiran die Deckung seines Gegners immer wieder nach unten, konterte den oft zu überhastet angreifenden Münchener aus der Halbdistanz aus und kam immer wieder durch die Mitte zu Körper oder zum Kopf durch. Oft genug ließ Eddy Delibaltaoglu seinem Gegner die Lücke dazu. Delibaltaoglus Schläge gingen meist auf die Doppeldeckung Camkirans. Der erklärte sein hohes Tempo zu Beginn nach dem Kampfende: „Meine Kondition war super, mein Tempo war gut. Ich wollte ihm erst mal zeigen, wer der Herr im Ring ist. Das habe ich auch gemacht. Danach habe ich das Tempo wieder rausgenommen und dann habe ich den Abschluss gemacht“, sagte der „anatolische Löwe“.

Camkiran sucht die Entscheidung

Denn zu Beginn der dritten Runde zog Camkiran das Tempo wieder an und trieb nach 60 Sekunden Delibaltaoglu durch den Ring. Mit einer Rechts-Links-Kombination ins Gesicht und ans Kinn bereitete er den finalen Schlag vor. Delibaltaoglu zeigte sich mehr als beeindruckt, versuchte sich rückwärts aus der Distanz zu bewegen, Camkiran setzte nach und nach etwas mehr als einer Minute landete eine Rechte am Kinn des Müncheners. Ringrichter Jürgen Langos zählte Delibaltaoglu an, der rappelte sich erst bei Acht wieder hoch, Langos brach ab. „Der Kampf ist genauso gelaufen wie ich wollte, ich habe ihn schön aufgebaut. Ich wusste meine Zeit kommt. Die ist dann auch gekommen. Ein schöner K.o.“, resümierte Camkiran. „Ich war so gut vorbereitet. Ich bin natürlich immer nervös, aber ich war heute nicht so nervös - ich habe mich zu Hause gefühlt. Im April soll es weitergehen.“

Familie und Freunde beglückwünschen den Champion

Da genoss Camkiran schon den Zuspruch der Familie und der Freunde beim Bad in der Menge, in das er sich nach absolvierter Dopingkontrolle begeben hatte. Offen, locker präsentierte sich Camkiran als Sympathieträger, posierte geduldig mit einem steten Lächeln für Selfies, herzte seine Frau und die Kinder und genoss diesen Teil des Abends. „Wir werden jetzt noch ein bisschen mit der Familie und einigen engen Freunden feiern“, sagte Umuts Bruder Ugur Camkiran, der während des Kampfes in der Ecke des neuen Asia-Champions war.

Promoter ist zufrieden mit dem Abend

Derweil zeigte sich auch Oktay Kapilar, Promoter Umut Camkirans, zufrieden mit der Veranstaltung und der Resonanz am Samstagabend. „Wir sind super zufrieden mit der Veranstaltung“ sagte Kapilar am Rande der Kampfnacht.

Winkt ein großer Kampf?

Umut Camkiran klettert durch den Erfolg auf Platz 88 der unabhängigen Weltrangliste (Quelle: box.rec). Doch er ist quasi gleichauf mit der Nummer 44 der Rangliste. Auch das, und die Tatsache, dass er schon deutlich höher eingestufte Gegner wie den Schweizer Arnold Gjergjaj geschlagen hat (35 Kämpfe, 32 Siege), lässt Camkiran auf einen größeren Kampf im kommenden Jahr hoffen. Nach derzeitigem Stand werde er im April 2024 in Stuttgart oder Ludwigsburg seinen nächsten Kampf bestreiten, so Camkiran, der nun in 20 Kämpfen (19 K.o.) siegreich geblieben ist, bei einer K.o.-Quote von nun 95 Prozent. „Der Abend war wunderschön, alles super, zu Hause zu boxen. Ich glaube, das hat hier jedem gefallen“, sagte der Boxer.