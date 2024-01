Der SC Türkiyemspor Bad Saulgau ist in Hohentengen, in den Räumlichkeiten der Firma Löffler, mit dem Vereinsehrenamtspreis des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) im Bezirk Donau ausgezeichnet worden. Der WFV würdigte das Engagement des Vereins in der Hilfe für die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei im Februar 2023. Der Verein hatte spontan eine Hilfsaktion gestartet, Geld- und Sachspenden im Verein und im Vereinsumfeld gesammelt und - um die Güter und Hilfsmittel im Erdbebengebiet zu verteilen - ein Trainingslager zur Hilfsreise umfunktioniert.

Palilla zieht den Hut

Giuseppe Palilla, Ehrenamtsbeauftragter des WFV, würdigte in seiner Laudatio das Engagement des Vereins. „Als ich mir angeschaut habe, was Sie geleistet haben“, sagte er in Richtung der anwesenden Vereinsführung um Hasan Akyildiz und Hadi Akyildiz, „wurde mein Hut, den ich ziehen will, immer größer“, verneigte er sich verbal vor den Trägern des Siegespreises. Palilla bezeichnete die Aktion als herausragend, die der Verein in die Tat umgesetzt habe, in einem Gebiet, das von so großem Leid heimgesucht worden sei.

Der WFV und der Bezirksvorsitzende Sigmar Störk begründeten die Auszeichnung damit, dass der SC Türkiyemspor aufgezeigt habe, dass der Fußball Grenzen überwinde, im Großen und im Kleinen. Das Projekt des SC Türkiyemspor sei „herausragend im Bezirk Donau und eines der herausragendsten im Verband“. Ein geplantes Trainingslager, mit dem sich die Mannschaft eigentlich auf den Titelkampf in der Kreisliga A vorbereiten wollte, war zur Hilfsreise umgewidmet worden.

Menschliches Miteinander als einer der Beweggründe

Kurz nach dem Erdbeben in der Türkei war die Mannschaft in der Kabine zusammengekommen und hatte sich spontan dazu entschlossen, etwas zu tun, wie einige Spieler und die Verantwortlichen des Vereins in einem Treffen nach der Reise bereits der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt hatten.

Selbst begründete der SC Türkiyemspor in seiner Bewerbung an den WFV sein Engagement so: „In Zeiten, wo wir Menschen merken, dass es noch größere Mächte als uns auf der Welt gibt, ist das einzige, was uns stärkt, die Hilfe, aber vor allem die Gemeinschaft einzelner Menschen. Dieser Gedanke und die Gesichter der Menschen, als wir versucht haben, wenigstens etwas zu helfen, haben uns bestätigt, dass Menschen in einer Gemeinschaft mit Respekt und Liebe zueinander jede noch so große Hürde überwinden können.“

SC Türkiyemspor reinvestiert das Preisgeld - in die Hilfe

Der SC Türkiyemspor erhielt einen Vereinspaket im Wert von 1500 Euro und sechs Bälle sowie einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro. Diesen, so Hadi Akyildiz, habe man bereits wieder in das Projekt investiert. „Inzwischen haben wir 15 Container gekauft und übergeben“, sagte der SCT-Abteilungsleiter.

Insgesamt zeichnete der WFV an diesem Abend sechs Vereine aus. Die drei Hauptpreise gingen an den SC Türkiyemspor (1. Preis), den TSV Rißtissen (2. Preis) und den FC Marchtal (3. Preis). Anerkennungspreise erhielten außerdem der FV Altshausen, der FV Bad Saulgau und die SG Altheim.