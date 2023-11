Türchen öffnen und dabei Gutes tun

Wie in den vergangenen Jahren findet auch dieses Jahr wieder die Adventskalender-Aktion des Lions Clubs statt. Mit der Aktion werden gemeinnützige Projekte im Landkreis Sigmaringen in vielfältiger Weise unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zahlreiche Sponsoren aus dem Kreisgebiet haben die Sachpreise, die sich hinter den Kalendertürchen verbergen, gestiftet. In diesem Jahr sind es 498 Preise im Wert von fast 22.000 Euro.

Darunter ist am 24. Dezember der Hauptpreis mit Top-Karten für die Bregenzer Festspiele 2024 (Der Freischütz) für zwei Personen mit Abendessen, Übernachtung in Lindau und Schiffstransfer direkt an die Seebühne im Wert von über 800 Euro. Den Hauptpreis sponsort auch in diesem Jahr wieder das Bauunternehmen Löffler aus Hohentengen. Des Weiteren gibt es Eintrittskarten, Einkauf- und Restaurantgutscheine und viele andere Sachpreise.

Die Kalender kosten sechs Euro und werden am Samstag, 18. November, ab ca. 9 Uhr in Bad Saulgau vor der Johanneskirche auf dem Marktplatz verkauft. Um den Verkauf etwas zu entzerren, können die Adventskalender auch in der Volksbankfiliale Bad Saulgau, bei Sport Dietsche, in der Antonius Apotheke oder der Selbherr Apotheke erworben werden ‐ jeweils solange der Vorrat reicht.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich wieder bereit erklärt, die Aktion zu unterstützen. Die Gewinnnummern werden im Advent täglich im Anzeigenteil veröffentlicht. Auch auf der Homepage des Clubs unter www.lions-sigmaringen.de finden Interessierte die Gewinnnummern. Die Gewinnchance liegt dieses Jahr bei etwa eins zu zehn.

„Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Adventskalender-Aktion zu unterstützen. Sollten Sie wider Erwarten nicht zu den Gewinnern zählen, so haben Sie auf jeden Fall ein gutes Werk getan“, schreiben die Organisatoren.