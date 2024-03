Die Tischtennisfreunde Altshausen haben einen ungefährdeten 9:5-Sieg bei Verbandsliga-Schlusslicht Rottenburg gefeiert. Durch den Erfolg verbesserten sich die TTF auf den dritten Platz, hinter Böblingen und Mühringen. Dabei sah es vor Spielbeginn schlecht aus. Norbert Wojtyla und Marco Busam fehlten. Umso größer die Verdienste von Petr Ocko, der trotz einer Augenverletzung spielte, und einen wichtigen Punkt beisteuerte.

Zwei Doppel gehen verloren

Doch in den Eingangsdoppeln gab es nichts Neues. Nur Narr/Wojciechowski holten einen Zähler. In der nun folgenden Einzelrunde war Altshausen aber in fünf der sechs Begegnungen erfolgreich.

Zunächst setzte Jonas Strahl seine erfreuliche Erfolgsserie auch gegen Rottenburgs Spitzenspieler Peter Fischer fort (3:1). Petr Ocko bezwang - trotz geschildertem Handicap - Markus Leske in drei Sätzen, mit 11:8, 11:6 und 11:4. Gabor Toth gab zwar gegen Yannick Boekle den ersten Satz mit 12:14 ab, zeigte dann aber mit 11:4, 11:4 und 11:1 seine Fähigkeiten. Malte Michael hatte Altshausens Petr Novotny nichts entgegenzusetzen, Novotny siegte mit 11:3, 11:5, 11:4. Mateusz Wojciechowski überließ Martin Geske nur einen Satz. Aus der Reihe fiel nur Christian Narr, der gegen den erfahrenen Igor Bazilyuk im Entscheidungssatz den Anschluss verlor (2:3). Damit stand es nach der ersten Einzelrunde 6:3 für Altshausen.

Rottenburg verkürzt, TTF mach den Sack zu

Zwar konnte Rottenburg zum Auftakt der zweiten Einzelrunde zunächst verkürzen, als im Duell der beiden Spitzenspieler Petr Ocko gegen Peter Fischer unterlag. Doch Jonas Strahl baute mit einem Erfolg gegen Markus Leske seine Rückrundenbilanz auf beeindruckende elf Siege in zwölf Spielen aus. Auch Gabor Toth spielte ein zweites Mal groß auf. Nach verlorenem ersten Satz kam er gegen Igor Bazilyuk immer besser ins Match und düpierte seinen Gegner im letzten Satz gar mit 11:1. Beim Zwischenstand von 8:4 fehlte noch ein Punkt zum Sieg. Christian Narr unterlag mit 0:3 gegen Yannik Boekle, doch Petr Novotny machte mit einem 3:1 gegen Martin Geske den Sack zu.

Noch zwei Spiele in dieser Saison stehen aus. Am 13. April geht es in einem sehr schweren Match zum Tabellennachbarn Ergenzingen, am 20. April stellen sich die abstiegsbedrohten Gärtingern dem hoffentlich dann vollzähligen Team der Tischtennisfreunde.