Mit einem Heimspiel gegen den FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen startet der TSV Sigmaringendorf in die am Wochenende beginnende Saison in der Fußball–Bezirksliga. Das Ziel des Aufsteigers ist klar: Klassenerhalt und Qualifikation für die neue Bezirksliga Donau/Riß.

Viele verletzte Spieler beim Aufsteiger

Eigentlich ist Dieter Spähler mit der Vorbereitung „sehr zufrieden. Es läuft eigentlich so, wie wir es uns vorgestellt haben.“ Wären da nicht die Verletzten, die das Ergebnis trüben. „Gut, bei Joshua Menger wussten wir, dass er die nächste Zeit ausfällt“, sagt Spähler. Menger musste sich einer Schulter–Operation unterziehen und fehlt. Dass aber unter anderem auch Tobias Göser (doppelter Leistenbruch), Sebastian Stengele (Zehen–Prellung, Kapsel) und Florian Müller (Spunggelenk, zugezogen im Pokal) ausfallen, verlängert die Verletztenliste des Aufsteigers unnötig.

Felix Heimpel hat den Verein verlassen

Außerdem hat Felix Heimpel seine Lehramtsstelle in Freiburg angetreten und ist inzwischen in den Breisgau gezogen. „Felix fehlt uns natürlich richtig. Vor allem, weil wir wissen, was er kann. Er war zwar lange verletzt und konnte zuletzt nur wenig spielen, aber es tut weh“, weiß Spähler um die Qualitäten und die Bedeutung eines fitten Ex–Junioren–Bundesligaspielers Felix Heimpel für die Mannschaft. Seine Karriere beendet hat Knut Krause. „Aber er würde sicher aushelfen, sollte Not am Mann sein.“

Junge Spieler sind gefordert

Mit den Verletzungen einiger Stammspieler müsse man eben umgehen, so Spähler. „Aber ich konnte in der Vorbereitung fast nie die gleiche Mannschaft spielen lassen.“ Helfen sollen beim Vorhaben Klassenerhalt deshalb auch die jungen Spieler. „Spieler wie Sören Stroppel oder Julian von Koeding sind echte Alternativen, drängen sich auf, aber in der A–Klasse hätten sie vielleicht etwas mehr Zeit gehabt. Jetzt müssen sie in der Bezirksliga ran.“

Spähler: Müssen lernen, wieder zu verlieren

Dieter Spähler setzt aber vor allem auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft. „Wir haben eine tolle Kameradschaft, das sind alles Freunde, bei uns hält keiner die Hand auf“, sieht er die wichtigste Stärke seiner Mannschaft. „Ich glaube, dass in dieser kurzen Saison auch der eine oder andere Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt auch mal früh die Nerven verlieren kann. Deshalb ist es wichtig, ruhig zu bleiben“, appelliert er nicht nur an seine Mannschaft, sondern auch an die Fans.

Umfeld, Fans und Mannschaft müssen ruhig bleiben

A propos verlieren: Natürlich weiß auch Dieter Spähler, dass es in der Bezirksliga nicht so weitergehen dürfte wie in den vergangenen Jahren. Es wird nicht nur Siege geben: „Wir müssen auch wieder verlieren lernen. So komisch sich das anhört. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft richtig gefestigt ist und auch unser Abteilungsleiter Jürgen Brunner hat die nötige Ruhe“, sagt Spähler.

Derby zum Auftakt

Zum Auftakt trifft der TSV Sigmaringendorf auf den FC Krauchenwies/H./Gögg. „Das ist optimal, ein Derby zum Auftakt. Da freuen wir uns drauf“, sagt Spähler. Und dann kann der TSV Sigmaringendorf auch gleich seine neueste Errungenschaft präsentieren: „Wir haben eine Anzeigetafel, die den Spielstand anzeigt, da vermitteln wir auch den Spielern, dass sie jetzt eine Klasse höher spielen.“