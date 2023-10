Der TSV Riedlingen hat im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga einen Befreiungsschlag geschafft. Am Sonntag bezwang die Mannschaft des Trainerduos Raphael Sontheimer/Fabian Ragg den SV Ochsenhausen mit 4:1 (3:1) ‐ vor 350 zahlenden Zuschauern ‐ am Ende befanden sich ‐ wohl auch wegen des laufenden Gallusmarktes ‐ weitaus mehr Zuschauer, die im Laufe der zweiten Halbzeit gekommen waren, im Stadion. Mit den drei Punkten verdienten sich die Gastgeber eine Extrarunde auf dem Markt.

Gäste starten besser

Den besseren Start erwischten die Gäste, die besser in die ersten Zweikämpfe kamen und auch die ersten Abschlüsse hatten. Nach vier Minuten tankte sich Marcel Schad über rechts durch, traf aber nur das Außennetz (4.). Neun Minuten später kombinierte sich Ochsenhausen erneut über rechts durch. Schad passte auf Wanner, dessen abgefälschter Schuss sich ins Tor senkte (13.).

Nach 15, 20 Minuten kam Riedlingen besser ins Spiel. Die erste Chance hatten die Rothosen nach einer Ecke, als Manuel Fauler am langen Pfosten richtig stand, Ochsenhausens Schlussmann Gebhart aber mit dem Fuß sehr gut reagierte (20.). Doch Riedlingen blieb dran. Dennis Altergot setzte sich über links durch, passte von der Grundlinie zurück auf Fabian Ragg, der aus elf Metern direkt abzog ‐ 1:1 (24.).

Schoppenhauer trifft doppelt

Nun kam Riedlingen, das im Mittelfeld mit einer Raute spielte, in der David Striegel einen glänzenden Sechser gab, immer besser auf. Nur eine Minute nach dem Ausgleich, setzte sich Altergot außerhalb des Strafraums gegen zwei Gegenspieler durch, passte auf Schoppenhauer, der sich in Gerd-Müller-WM74-Finale-Manier in seinen Gegenspieler drehte und aus zehn Metern ins lange Eck traf ‐ 2:1 (25.). Schoppenhauer traf auch kurz vor der Pause zum 3:1. Dennis Altergot lupfte den Ball über die Abwehrreihe und Schoppenhauer vollendete ins lange Eck ‐ 3:1 (41.).

Striegel rettet stark

Nach dem Wechsel erlebten die Zuschauer einen spektakulären Auftakt, bei dem es zunächst hin und her ging. Nach einer Ecke kam Ragg frei zum Kopfball, der Ball wäre wohl ins Tor gegangen, doch Luca Leger stand auf der Torlinie des Gegners und „verhinderte“ das vierte Tor. Nur wenige Augenblicke später gab es einen Konter für die Gäste.

Wiest hatte Hermanutz schon ausgespielt, da rettete Striegel auf der Linie (50.). Dann drang Ochsenhausen erneut in den Riedlinger Strafraum ein, doch Hermanutz rettete (51.). Drei Minuten später hatte Pascal Schoppenhauer das 4:1 auf dem Fuß, doch der Ball ging knapp vorbei. Das vierte Riedlinger Tor fiel in Minute 63. Nach einer Ecke von Felix Schmid ließ Dennis Altergot den Ball über den Hinterkopf ins lange Eck gleiten ‐ 1:4 (63.).

Der Schlusspunkt, denn in den letzten 27 Minuten wollten die einen nicht mehr, die anderen konnten nicht mehr.