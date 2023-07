Der TSV Riedlingen steht in der zweiten Runde des Pokals des Württembergischen Fußball–Verbandes. Am Mittwochabend besiegten die Riedlinger den Aufsteiger und Ligakonkurrenten TSV Harthausen/Scher zu Hause vor 270 Zuschauern mit 4:1 (3:1). Matchwinner für die Rothosen war Dennis Altergot mit drei Toren und einer Torvorlage.

Keller ist zufrieden mit dem Spiel

„Wir wollten in die zweite Runde, das haben wir geschafft. Wir haben über 60, 70 Minuten ein sehr ordentliches Spiel gemacht“, sagte Riedlingens Trainer Markus Keller nach der Partie und war vor allem über das Tempo erfreut, das seine Mannschaft an diesem Abend auf den Platz gebracht hatte. „Auch vor dem Hintergrund, dass das erst unser zweites Spiel über 90 Minuten war.“

Dabei erwischte der TSV Riedlingen einen Fehlstart. Nach fünf Minuten klingelte es im Kasten von Stefan Hermanutz. Die Gäste um Spielertrainer Andre Eckstein kamen zum ersten Mal gefährlich vors Tor, flacher Ball von der linken Seite, vorbei an Freund und Feind und im Rücken der Abwehr stand Tunay Balci genau richtig — 1:0 für die Gäste (5.).

Nach Rückstand kommt Riedlingen zurück

„Wir haben kurz darauf die große Chance zum 2:0, machen die leider nicht“, sagte Harthausens Spielertrainer Eckstein nach der Partie. Stattdessen antwortete der Gastgeber. Auf der rechten Seite setzte sich Dennis Altergot durch, flankte in die Mitte, wo Kapitän Pascal Schuppenhauer genau richtig stand und einköpfte — 1:1 (15.).

Riedlingen zog nun spürbar die Zügel an, auch wenn es Harthausen/Scher ordentlich machte, den Gegner immer wieder hoch anlief und unter Druck setzte. Doch auf der anderen Seite bedeutete genau das Räume für die Rothosen, bei denen die Neuzugänge Luca Leger hinter den Spitzen und Moritz Stöhr im defensiven Mittelfeld zu gefallen wussten. Nur zwölf Minuten nach dem Ausgleich nutzte Dennis Altergot einen solchen Raum, als er völlig frei zum Abschluss kam — 2:1 (27.).

Riedlingen klärt auf der Linie

Doch Harthausen gab sich — trotz des Doppelschlags — nicht auf. Nach einem Standard kam Sebastian Dahlke, Neuzugang vom FC Albstadt, aus kurzer Distanz völlig frei zum Kopfball, Stefan Hermanutz und ein Riedlinger Abwehrspieler klärten das Leder gemeinsam kurz vor der Linie (30.), die beste Chance für die Eckstein–Elf.

Kurz vor der Pause der Nackenschlag für den Gast. Wieder zog Dennis Altergot aus der zweiten Reihe ab, das Leder wurde abgefälscht und senkte sich über Torwart Dominik Kosic ins Tor — 3:1 (44.).

Schön herausgespielter Treffer zum 4:1

Nach dem Wechsel behielt Riedlingen die Schlagzahl bei, hatte Chancen — gleich die erste gute saß. Luca Leger leitete die Szene mit einer schönen Einzelleistung ein, Pass auf Pascal Schoppenhauer, der — anstatt eigensinnig selbst abzuschließen — bediente den mitgelaufenen Dennis Altergot, der keine Mühe hatte zu vollenden — 4:1 (52.).

In der Folge hatte Riedlingen noch Chancen durch zwei Abschlüsse von Hannes Schmid (56./60.) und Leger, der eine Unsicherheit in der Harthausener Abwehr fast genutzt hätte, doch zweiter Sieger gegen Kosic blieb (65.). Dann schraubte Riedlingen das Tempo zurück, Harthausen tauchte noch zwei–, dreimal vorm Hermanutz–Tor auf. Die beste Chance war ein Eckstein–Schuss, den Riedlingens Abwehr noch rechtzeitig blockte.Markus Keller brachte in den letzten 25 Minuten nacheinander noch Widmer, Seidenfuß, Ragg und Tarik Mehidi. Besonders Debütant Seidenfuß wusste mit einigen Aktionen zu gefallen. Auch Markus Keller („Ich glaube, der hat heute Nacht auf dem Tarzan–Heftchen geschlafen“) zeigte sich erfreut über das Engagement des Youngsters.

Eckstein erklärt Riedlingen zum Liga–Geheimfavoriten

„Riedlingen ist eine starke Mannschaft und für mich einer der Geheimfavoriten in dieser Saison. Wohl dem, der einen Fabian Ragg schonen kann“, sagte Andre Eckstein, der auf zwei Stammspieler verzichten musste, nach der Partie. Trotz allem sei er mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht unzufrieden. „Wir waren läuferisch gut, engagiert. Wir haben die Riedlinger gut abgelaufen. Noch hat uns ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt. Aber wir haben ja noch drei Wochen Zeit.“

TSVR: Hermanutz - Münz, A. Altergot, Fauler, F. Schmid (80. Ragg) - H. Schmid, Stöhr - Leger (75. Seidenfuß) - Siefert (66. Widmer), Schoppenhauer (82. T. Mehidi) - D. Altergot. - H/S: Kosic - Gauggel, Locher (73. Wesner), Gratz (46. Traub), Koch (82. Schnakenberg) - Eckstein, Dahlke, Heberle, Abt - Balci, Aziz. - Tore: 0:1 Tunay Balci (5.), 1:1 Pascal Schoppenhauer (15.), 2:1, 3:1, 4:1 Dennis Altergot (27./44./52.). - SR: Kevin Popp. - Z.: 270.