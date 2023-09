Bereits am Freitagabend, zu einem Flutlichtspiel, empfängt der TSV Riedlingen den FC Albstadt. Spielbeginn im Donaustadion ist um 19 Uhr.

„Unter dem neuen Flutlicht schlagen wir uns ja nicht so schlecht bislang“, sagt Raphael Sontheimer aus dem Riedlinger Trainerduo und hofft auf ein gutes Omen, wenn es am Freitagabend gegen den FC Albstadt geht.

Bessere zweite Halbzeit im „Hafen“

„In der vergangenen Saison haben wir gegen Mengen 4:4 gespielt und gegen den TSV Straßberg mit 2:1 gewonnen“, bemüht er einen Blick in die Vergangenheit. Diese Serie wolle man doch bitteschön fortsetzen.

Dafür müssen die Riedlinger aber an der zweiten Halbzeit des Spiels in Friedrichshafen anknüpfen. „Friedrichshafen hat insgesamt am vergangenen Wochenende verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind immer hinterher gelaufen. Da hat nichts von dem gepasst, was in der Woche zuvor gegen Wangen noch gut ausgesehen hat.“ Man habe nicht gut gegen den Ball gearbeitet und dem Gegner zu viel Platz gelassen.

Erst in der zweiten Halbzeit habe man besser mitgespielt. „Da hatten wir drei, vier dicke Chancen, können am Ende vielleicht sogar ‐ wenn alles klappt ‐ einen Punkt mitnehmen“, sagt Sontheimer.

Kein reibungsloser Übergang

Jetzt also heißt der Gegner FC Albstadt, eine Mannschaft, die ebenfalls noch hinter den Erwartungen bleibt, seit Saisonbeginn noch sieglos ist und ‐ für viele überraschend ‐ im Tabellenkeller steht. Nach acht Jahren beendete Alexander Eberhart im Sommer dort seine Tätigkeit, unter dem neuen Trainer Oliver Hack scheint die Mannschaft noch nicht ganz angekommen zu sein.

„Gegen Albstadt haben wir ja schon ein paar Mal gespielt. Ein Gegner, der ‐ wenn er einen guten Tag hat ‐ sehr schwer zu bespielen ist. Aber natürlich wollen wir zu Hause die Punkte holen. Und obwohl der FCA noch sieglos ist, dürfen wir ihn nicht unterschätzen“, warnt Sontheimer. „Wir müssen einfach unser Spiel aufziehen, nicht nur in der Defensive, sondern auch vorne mutig spielen“, fordert der Innenverteidiger, der mit Fabian Ragg derzeit die sportliche Verantwortung in Riedlingen hat.

Schwachstelle im Mittelfeld?

Aggressivität, bei Ballverlusten schnellstmöglich hinter den Ball zu kommen, das fordern Sontheimer und Ragg von ihrer Mannschaft, das passte in Friedrichshafen ‐ vor allem in Halbzeit eins ‐ nicht. „Das hat uns gefehlt“, bemängelt Sontheimer vor allem die schlechte Arbeit gegen den Ball. „Das müssen wir und wollen wir besser machen.“

Ein Angriffspunkt könnte die FCA-Mitte sein. „Zuletzt spielte Armin Hotz in der Innenverteidigung neben Mehmet Akbaba. Dann fehlt er natürlich im Mittelfeld fehlt“, deutet Sontheimer an, dass man sich hier ein Übergewicht verschaffen könnte. Doch auch im Mittelfeld des TSV Riedlingen fehlt nach wie vor der Maschinenraum. Hannes Schmid schaut nach wie vor zu, muss seine Sprunggelenke schonen, um vielleicht doch eine Operation vermeiden zu können. „Bei Luca Leger sieht es wieder etwas besser aus. Er hat nach individuellem Training mittrainiert. Man muss sehen, ob es für einen Kurzeinsatz reicht“, sagt Sontheimer.