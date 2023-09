„Angst essen Seele auf“ hieß ein bekannter Spielfilm aus den Siebzigerjahren des berühmten deutsche Regisseurs Rainer Werner Fassbinder. In Riedlingen trifft das derzeit auch aufs Spiel des TSV zu. Es kriselt ein wenig rund ums Donaustadion. Das war auch in der Atmosphäre am Freitag nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Albstadt zu spüren. Nach dem Rücktritt von Markus Keller, in der Woche nach dem 5:7 beim SV Mietingen, war es die dritte Niederlage im vierten Spiel. Dem 1:0-Sieg in Laupheim folgten drei Nullrunden in der Liga gegen Wangen (1:2), in Friedrichshafen (1:3) und gegen Albstadt (1:2). Spiele, das wussten alle im und ums Donaustadion nur zu gut, die man verlieren kann. Doch Raphael Sontheimer, der nach der Demission von Markus Keller mit Fabian Ragg das Trainerduo bildet, stank vor allem die Leistung gegen Albstadt gewaltig.

Trainer ist enttäuscht

„Ich bin fast sprachlos“, sagte der Abwehrhüne nach der Partie im nseine Mannschaft. Die Gangart der Gäste tat ein Übriges. Die blieb, die bis auf wenige Ausnahmen, wie bei einem Foul an Fabian Ragg, zwar meist im erlaubten Rahmen, aber so kauften die abgezockten Albstädter den Rothosen den Schneid ab.

Bessere zweite Halbzeit

Kein Vergleich mehr zum Spiel gegen den FC Wangen, als die Riedlinger die Gäste gefordert und an den Rand einer Niederlage gebracht hatten, zumindest aber ein Punkt verdient gewesen wäre. „Ich bin einfach enttäuscht“, sagte Sontheimer, auch weil die Mannschaft nicht das beherzigt habe, was man vor der Partie angesprochen habe. In der zweiten Halbzeit lief es etwas besser für die Riedlinger, die um ein Haar noch einen Punkt geholt hätten, aber letztendlich war die Hypothek aus Halbzeit eins zu groß. „Natürlich hatten wir die eine oder andere Chance, aber letztendlich hatten wir es nicht verdient, hier zu punkten.“

Wartet ein „goldener Oktober“?

Am bevorstehenden Wochenende steht noch ein Spiel gegen einen der vermeintlichen „Big Five“, also der vor der Saison ausgeguckten „Großen Fünf“ an ‐ der FV Ravensburg II wartet am Sonntag auf die Rothosen (So., 13 Uhr), danach aber kommen die berühmten „Do-or-die-Spiele“, also die Partien, in denen man dringend punkten muss, um sich aus dem Keller zu befreien. Es geht gegen Ochsenhausen (So., 8. Okt., 16.30 Uhr; H), zum Harthausen/Scher (Sa., 14. Okt., 15.30 Uhr; A), ehe drei Heimspiele anstehen: gegen den stark gestarteten TSV Straßberg (Sa., 21. Okt., 18 Uhr; H) sowie ‐ in einem weiteren Freitagsspiel ‐ gegen den SV Sulmetingen (Fr., 27. Okt., 19 Uhr; H), ehe zum Auftakt in den November der FC Mengen ins Donaustadion kommt (Sa., 4. Nov., 17 Uhr). Ob der Oktober golden wird für Sontheimer und Co.?