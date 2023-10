Kommando zurück. Nur eine Woche nach dem 4:1-Sieg am Gallusmarkt-Wochenende gegen Ochsenhausen, hat sich der TSV Riedlingen durch die 1:3-Niederlage beim TSV Harthausen/Scher wieder in eine prekäre Ausgangslage manövriert. Am Samstagabend kommt nun der TSV Straßberg (18 Uhr, Donaustadion).

Straßberg kommt mit zwei Niederlagen im Gepäck

Damit treffen durchaus zwei Mannschaften aufeinander, die in einer Krise stecken. Denn Straßberg musste zuletzt zwei Niederlagen einstecken, keine Punkte, 2:8 Tore, 1:5 in Heimenkirch, 1:3 zu Hause gegen Mietingen. Auch Trainer Stefan Bach rätselt, was seine Straßberger vom Beginn der Saison von denen heute unterscheidet. Ihm fehle der Wille zum Sieg, die Einheit auf dem Platz, die seine Mannschaft zu Saisonbeginn ausgezeichnet habe. Vor allem die aggressive Arbeit gegen den Ball lasse seine Mannschaft vermissen, so Bach im Zollern-Alb-Kurier.

Dinge, die sein samstäglicher Gegenüber Raphael Sontheimer nur zu gut nachvollziehen kann. Seine Worte klingen fast wie eine Wiederholung dessen, was Bach sagt. „Wir sind zu zaghaft in den Zweikämpfen, zu weit weg“, sagt er. Fast scheine es so, als habe man Angst vor den Zweikämpfen.

Arbeit gegen den Ball

So fordert der derzeit verletzte Innenverteidiger von seiner Mannschaft nach Ballverlusten ins Gegenpressing zu gehen. „In anderen Mannschaften sieht man, dass nach einem Ballverlust auch mal der Rechts- oder der Linksaußen am eigenen Strafraum einen Ball zurückerobert“, fordert Sontheimer und deutet an, dies im Training unter der Woche nachhaltig angesprochen zu haben. „Wir müssen besser gegen den Ball arbeiten und uns nach Ballverlusten nicht vorne ausruhen. Es kann nicht sein, dass wir nach Ballverlusten in der Abwehr in Unterzahl sind.“

„Es wird im Vergleich zur Vorwoche sicher die eine oder andere Veränderung geben“, kündigt er an. „Christian Münz hat eine Einsatzgarantie. Er wird nach seiner überwundenen Oberschenkelverletzung auf jeden Fall in der Startelf stehen. Er ist im Training hundertprozentig präsent“, sagt Sontheimer über die Einsatzfreude des Außenbahnspielers, der vielseitig verwendbar ist. Vor allem mit seiner Dynamik soll der Ex-Buchauer dem Riedlinger Spiel neuen Elan verleihen. Sontheimer: „Uns entgegen kommen könnte die Tatsache, dass Straßberg mitspielen will.“

Personelle Probleme bei den Rothosen

Doch die Personalsituation ist ‐ gerade was die erfahrenen Kräfte betrifft ‐ nicht rosig. Fabian Ragg ist angeschlagen, konnte nicht trainieren, Felix Schmid hat Probleme mit der Leiste, Tobias Widmer mit dem Knie und Manuel Fauler zwickt der Fuß, sodass es wohl nicht bei einer Änderung bleibt. Hannes Schmid hat derweil wieder mit leichtem Lauftraining begonnen, darüber, ob er operiert werden muss oder nicht werden die kommenden Wochen entscheiden, wie der Körper auf die Belastung reagiert und ob die alten Probleme wieder auftreten.

Auch Straßberg ist in der Pflicht

Egal mit welchem Personal. „Wir müssen uns als Einheit präsentieren. Wir müssen das Herz auf den Platz bringen und zeigen, was wir drauf haben“, fordert Sontheimer. Dabei sollte ein Gegner wie Straßberg gerade recht kommen. Denn die Riedlinger spielen seit ihrem Aufstieg 2019/’20 die vierte Saison in der Landesliga und haben in dieser Zeit noch nie gegen Straßberg verloren.

Auch Bach muss zugeben, er sei überrascht von der schwachen Runde der Rothosen, befürchtet aber, dass die Gastgeber „gegen uns wieder ein gutes Spiel machen werden.“ Dennoch glaubt er: „Ich bin mir sicher, dass wir Platz hinter der Kette bekommen werden. Riedlingen muss gewinnen und wird nicht hinten rein stehen.“ Für sein Team gelte dann mutig, zielstrebig und aggressiv Fußball zu spielen, denn Bach versichert: „Wir wollen den Bock jetzt wirklich umstoßen.“